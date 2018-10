A scena aperta | incontri nei teatri storici dell' Emilia-Romagna

Colpo di scena agli Emmy Awards - commozione e applausi a scena aperta per Glen Weiss. Ecco come è diventato protagonista della serata : Il produttore degli Oscar Glen Weiss, premiato con un Emmy proprio per la sua produzione, al termine del suo discorso di ringraziamento ha sbalordito il pubblico con la sua dichiarazione rivolta alla fidanzata, presente in sala. Dopo aver rivolto un pensiero alla madre defunta, ha iniziato il suo discorso alla futura moglie: “Non voglio che tu sia la mia fidanzata, voglio che tu sia mia moglie” boato in sala, applausi e lacrime. Il ...

Sardegna - applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in spiaggia : “Certe mattine si inizia così…”. Il messaggio urlato al megafono e postato su Facebook dal bagnino sardo che invita tutti i fumatori e le fumatrici al rispetto per la spiaggia: ”Questa spiaggia è un regalo della natura, ci accoglie a braccia aperte ma merita rispetto. A casa vostra non fate così” L'articolo Sardegna, applausi a scena aperta per il discorso del bagnino. Ecco come si è rivolto ai fumatori in ...