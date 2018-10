A Pesaro torna nel polmone verde dellla città 'Gran Parco Miralfiore in Danza' : Tante le iniziative, dai laboratori ai workshop, e poi ancora spettacoli e tantissime attività di ballo-animazione, a partire dalle 9 e fino alle 19. "Questo è un […]

'Andar per fiabe' a Pesaro e dintorni - torna il teatro per bambini : La domenica pomeriggio sarà animata da spettacoli dal vivo, letture ad alta voce, laboratori, mostre , come quelle nate dalla collaborazione con il pittore, illustratore e scultore Michele Ferri e ...