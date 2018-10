A Milano è in atto la Dinosaur invasion

Milano - una tonnellata di hashish in garage : i poliziotti abbattono il muro che la nasconde : Più di una tonnellata di hashish , esattamente una tonnellata e cento chili, è stata sequestrata dalla narcotici in un box di Milano . I poliziotti della squadra mobile sono arrivati nel garage di via ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 settembre : Costo zero? Truffa olimpica Milano&Cortina “I soldi del governo arriveranno” : Presa in giro “Tanto poi i soldi arrivano”. Le rassicurazioni olimpiche Giochi 2026 – Lega e Coni rassicurano Lombardia e Veneto: un modo per far arrivare i fondi a Milano e Cortina si troverà; fino al 2021 non si spende nulla di Lorenzo Vendemiale Fisco per fiasco di Marco Travaglio Si può chiamarla come si vuole: voluntary disclosure, concordato fiscale, emersione del sommerso, rottamazione delle cartelle, definizione agevolata, ...