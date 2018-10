A Milano apre un ristorante in cui il conto si paga con i follower su Instagram

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 27% - : ANSA, - Milano, 11 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,27% a 19.469 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 72% - : ANSA, - Milano, 10 OTT - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede lo 0,72% a 19.922 punti.

Spread Btp-Bund arriva a 301 punti. Milano apre in ribasso. Giù le banche : Lo Spread tra Btp decennale e Bund tedesco di pari durata apre in rialzo a 293,5 punti dai 279 della vigilia e i 285 della chiusura di venerdì e dopo un quarto d'ora dall'apertura della Borsa di ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 21% - : ANSA, - Milano, 5 OTT - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in ribasso dello 0,21% a 20.569 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Il Municipio 4 di Milano apre una palestra per la mente : “Proponiamo l’iscrizione a una ‘palestra’ della mente, dove poter allenare i ‘muscoli’ della memoria e del corpo per aiutare le

Milano. Apre oggi al pubblico la grande antologica dedicata a Carlo Carrà : Dal 4 ottobre sino al 3 febbraio 2019 sarà possibile ammirare a Palazzo Reale una straordinaria mostra dedicata a Carlo

Borsa : Milano apre in calo dello 0 - 11% : ANSA, - Milano, 4 OTT - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni con una perdita dello 0,11% a 20.713 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa - Milano apre in rialzo Lo spread ancora a 300 punti : Piazza Affari apre in rialzo nel giorno in cui e' attesa la pubblicazione di nota di aggiornamento al Def che dovrebbe essere poi presentata al Parlamento. Il Ftse Mib nelle prime battute di ...

Borsa - Milano apre in rialzo Si riduce anche lo spread : I primi scambi confermano la buona intonazione dell'avvio di Piazza Affari in linea con la forte riduzione della tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib sale dell'1,1% con le banche ...

Milano - riapre la storica libreria Centofiori : “Ho lasciato il posto fisso per realizzare un sogno” : Da poche settimane Vittorio Graziani ha preso in gestione, insieme ai suoi soci, la libreria Centofiori di Milano. Restyling degli arredi e comunicazione sono i punti forti della strategia per far rivivere la storica libreria indipendente: "Oggi un libraio deve spingere il lettore a uscire dalla comfort zone proponendo letture nuove, fare ciò in cui l'algoritmo di Amazon non riesce".Continua a leggere

Borsa : Milano apre in forte calo - -1 - 37% : ANSA, - Milano, 2 OTT - Avvio ampiamente negativo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una perdita dell'1,37%, l'Ftse It All-Share un calo dell'1,43%.

BORSA Milano apre in deciso calo - affondano banche con allargamento spread : ** Mentre lo spread Btp/Bund tocca quota 300 con l'inasprirsi delle tensioni tra governo ed Europa sulla politica di bilancio , le banche affondano e cedono in media il 3% , con BANCO BPM in asta di ...

Laudamotion apre il collegamento tra Milano Bergamo e Vienna : La compagnia aerea austriaca, controllata al 75% da Ryanair , prevede il raddoppio del numero dei passeggeri nei prossimi due anni e il potenziamento della flotta che sarà di soli Airbus. Laudamotion, ...

DIESEL EURO 3 : BLOCCO DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...