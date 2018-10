ilfattoquotidiano

: A forza di tweet e slogan, abbiamo dimenticato come si fa a pensare - Cascavel47 : A forza di tweet e slogan, abbiamo dimenticato come si fa a pensare - ilfattoblog : A forza di tweet e slogan, abbiamo dimenticato come si fa a pensare - xjbiebsvoice : Per ogni rosa sotto questo tweet, racconto qualcosa, totalmente a caso, che mi vien voglia di raccontare. ?? Per ogn… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) di Sandy Fiabane Ogni volta che sento o leggo le ultime dichiarazioni, soprattutto da parte del mondo politico, penso due cose: “Sicuri che non sia Lercio?”, seguita dalla domanda se si sia ormai irrimediabilmente persa quella cosa che si chiama dialettica. In un mondo fatto di, pare che anche laddove ci siano il tempo e lo spazio di argomentare seriamente la propria posizione (quale che sia) ci si perda nella banalità di un eloquio spesso povero e sciatto, evadendo i nodi centrali della questione. Ma quel che spaventa di più, forse, è che risulta più efficace così. E non serve schierarsi da una parte o dall’altra, vale per tutti. Veramente è diventato inefficace e inutile sapersi esprimere? Seguo ormai pochi dibattiti televisivi da un po’, vista anche la scarsità di domande serie. E le risposte sono forse ancora peggio: si predilige la frase a effetto, piuttosto che la sostanza. ...