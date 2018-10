A Cesano Maderno torna il Mercato internazionale | la mappa per raggiungerlo | e

Cesano Maderno - a fuoco capannone industriale : alte colonne fumo nero - : Nel Comune in provincia di Monza e Brianza sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco. L'azienda al momento dell'accaduto era chiusa e non ci sono stati feriti

Cesano Maderno. Incendio in un capannone gestito da un cinese : Le fiamme si sono levate alte a Cesano Maderno. Il rogo è divampato giovedì pomeriggio in un capannone di un’azienda

Cesano Maderno - ecco le Residenze assistite Groane : primi anziani a ottobre : Gli ospiti varcheranno le "Residenze assistite Groane" il primo ottobre, ma l'inaugurazione sarà tre settimane dopo sabato 20 ottobre con un'apertura straordinaria al pubblico. È in dirittura d'arrivo ...