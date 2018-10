  Quest’anno si anticipa a ottobre l’anteprima a Roma del Merano WineFestival, appuntamento ...

Roma - emergenza rifiuti negli ospedali : 'La raccolta ferma da 4 giorni' : A Roma succede anche questo: i rifiuti non vengono raccolti neppure nell'ospedale più grande d'Italia, il Policlinico Umberto I. I pazienti si affacciano dalle finestre dei padiglioni e vedono ...

Tutte le tappe del caso Stefano Cucchi : Dall'arresto del 2009 alla morte qualche giorno dopo al Pertini di Roma, fino alla confessione del carabiniere Francesco Tedesco

Guida weekend - tutti gli eventi di Modena e provincia : Un fine settimana all'insegna del gusto e dell'enogastronomia, ma con tanti appuntamenti anche con la cultura

Modena. Inneggia all'Isis - rimpatriato : Tunisino di 28 anni aggredisce le guardie e viene rispedito in patria. E un altro è stato espulso per aver scritto di voler uccidere i cristiani

DI MAIO COME TRUMP; l'opinione di Angiolo Alerci : 9 e 10 del mio terzo libro di Cronaca e riflessioni sulla politica italiana, scrivevo: " E' stata seguita da miliardi di persone la campagna elettorale per l'elezione del Presidente degli Stati Uniti,...

Duplice omicidio da «Da Frank» La Cassazione conferma gli ergastoli : Sono state confermate dalla Cassazione quattro delle cinque condanne inflitte per l'omicidio di Francesco Seramondi e della moglie Giovanna Ferrari, ammazzati a colpi di fucile nella loro pizzeria di ...

ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA - Dal 15 ottobre a cura di ACER al via le liquidazioni. Ammesse 748 domande : Interventi a sostegno delle famiglie in affitto con fondi 2017: pubblicate le graduatorie definitive 12-10-2018 / Giorno per giorno L'Amministrazione comunale informa che ACER Ferrara ha proceduto, su ...

L'eccellenza del vino e i più grandi esperti al Barocco Wine Music di Soleto : al centro anche la musica e la cultura gastronomica salentina

Boosta critica Amici di Maria De Filippi : le parole dell’ex professore di canto : Manca poco alla diciottesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi capitanato dalla stessa Maria De Filippi, e da tempo ormai girano voci sui presunti volti noti che faranno parte del cast tra i professori o tra la giuria del serale. In questi giorni ha avuto rilevanza anche un’intervista per Vanity Fair all’ex professore di canto della sedicesima edizione: Davide Dileo, meglio conosciuto come Boosta. Ciò che è certo è che non ...

Un tablet tascabile il Samsung Galaxy X - venduto in tutto il mondo : La questione relativa al Samsung Galaxy X, il primo smartphone flessibile del produttore asiatico, si fa di giorno in giorno più interessante. Dopo avervi parlato ieri della possibilità che la scheda tecnica del dispositivo possa essere ufficializzata già a novembre, con lancio previsto ad inizio 2019, oggi vi riportiamo le dichiarazioni di D.J. Koh, CEO della divisione mobile del brand sudcoreano, il quale, in un'altra intervista rilasciata ai ...

I BTS sbarcano al cinema con “Burn the Stage : the Movie” : Wow! The post I BTS sbarcano al cinema con “Burn the Stage: the Movie” appeared first on News Mtv Italia.

Giulia Salemi - la Kardashian italiana che impazza al GF Vip : Giulia Salemi è un po’ stanca di essere ricordata per un abito ultra sexy sfoggiato sul red carpet di un vecchia edizione della mostra del cinema di Venezia e l’ha ribadito anche al Grande Fratello Vip, dove è entrata qualche settimana fa da concorrente. Peccato, però, perché proprio quella scelta di outfit coraggiosa non solo l’ha fatta subito balzare agli onori della cronaca locale, ma è l’ha portata anche fuori dai ...

Juncker : Italia non rispetta la parola data Manovra - le critiche di Draghi e dell’Fmi : Le critiche del capo dipartimento del Fondo monetario internazionale. Il presidente della Bce, Mario Draghi, aggiunge: «Paesi indebitati seguano Patto stabilità». E arriva il nuovo attacco dal presidente della Commissione Ue, il lussemburghese Juncker

Polonia - Boniek : “Siamo un paese calcisticamente in crescita. Piatek? Ecco quanti gol può fare” : Zbigniew Boniek, ex attaccante di Juventus e Roma, oggi presidente della Federcalcio polacca, ha parlato a Sky Sport 24 in vista della gara di Nations League tra Italia e Polonia L’ex giocatore ha inizialmente parlato della sua esperienza da presidente della Federcalcio polacca, analizzando la situazione: “Siamo un paese che calcisticamente sta crescendo: abbiamo anche noi dei […] L'articolo Polonia, Boniek: “Siamo un ...