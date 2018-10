14 cabine armadio dello schermo che tutte vorremmo avere

vanityfair

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Se fossi in lei (In her shoes)Sex and The City30 anni in un secondoRagazze a Beverly Hills27 volte in biancoSex and the City – il filmI Love ShoppingThe Bling Ring2 Broke GirlsIl diavolo veste PradaGossip GirlPrincipe Azzurro cercasi – Pretty Princess 2Via col ventoIl grande GatsbyMarilyn era sicura che i migliori amici delle ragazze fossero i diamanti. Erano gli anni ’50, bellezza. Oggi abbiamo un solo chiodo fisso: una cabinazeppa di scarpe e borse, piena di vestiti e bijoux di ogni sorta. La stanza per vestirsi e creare outfit fa gola proprio a: colpa di Hollywood, signore, e di Instagram, che con le sue stories ci ha fatto entrare nella wunderkammer infinita di Chiara Ferragni. In principio fu Sex and The City. Il colpo di grazia poi lo hanno dato le celebrities e, ancora di più, le influencer. Mariah Carey, le sorelle Kardashian, la schiera delle social queen ...