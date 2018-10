10 startup che promettono di cambiare la nostra spesa nei supermercati

Wash Out - la startup che ti lava l'auto a domicilio : Cresce a Milano e Roma la startup che offre un servizio di lavaggio dell'auto o dello scooter a domicilio. Prossima fermata: Torino

Wash Out - la startup che ti lava l’auto a domicilio : Parcheggiare l’automobile sporca. Tornare e trovarla pulita. Nel mezzo, pochi clic per prenotare un autolavaggio a domicilio. Lo si può fare con l’app di Wash Out, startup fondata a Milano da tre ragazzi. Permette di concordare il servizio in modo totalmente digitale: non serve essere presenti sul posto per fornire indicazioni all’addetto alla pulizia. Serve solo registrare i dati del mezzo, che sia uno scooter, una moto o ...

Perché a scaleup e startup italiane serve un “piano Marshall” da 2 miliardi : Foto Pixabay I numeri sono positivi. In Italia nel primo semestre del 2018 ben 23 startup sono diventate scaleup. Ovvero hanno superato la soglia del milione di euro di capitali raccolti. E l’ecosistema italiano ha attirato investimenti per 335 milioni di dollari, cifra che grosso modo corrisponde a quella raccolta nell’intero 2017. Eppure il messaggio associato a questi numeri, contenuti nel Tech scaleup Italy 2018 report realizzato ...

Beesy - la startup che fa da commercialista digitale a partite Iva e pmi : Lavoro al computer (Pixabay) I liberi professionisti, così come le piccole medie imprese, lo sanno: poter avere una stima del proprio flusso di cassa è fondamentale per poter prendere alcune decisioni relative al periodo in cui sostenere o meno spese che si hanno in previsione. Bisogna quindi incrociare fatture emesse, controllarne la scadenza, dare un’occhiata alle tasse, sentire il commercialista e, solo dopo, decidere se è il caso di ...

Green Alley Award 2018 : tra i 6 finalisti anche una startup italiana : Il Consorzio ERP Italia, è orgoglioso di annunciare che tra i sei finalisti del Green Alley Award 2018 c’è anche una startup italiana: Ecoplasteam. Sono stati annunciati i finalisti dell’edizione 2018 del Green Alley Award – il primo premio per le startup europee che promuovono l’economia circolare, a riconoscimento delle giovani realtà dotate di un modello di business attinente all’economia circolare, al riciclo o alla ...

E-Gap - la startup italiana che ti ricarica l’auto elettrica a domicilio : Hai un’auto elettrica ma hai sempre paura di restare a piedi perché ci sono poche postazioni di ricarica? Entro la fine dell’anno a Milano esordirà E-Gap, una startup tutta italiana che ti viene a ricaricare l’auto ovunque tu sia. Il servizio è semplice: basterà dotarsi dell’apposita app, già disponibile per Android e iOS, e prenotare la propria richiesta di ricarica. Il mezzo predisposto arriverà all’orario ...

Chi è Tommaso Vicarelli - lo startupper che Conte vorrebbe portare a Palazzo Chigi : La voce è ancora segnata dall'emozione e dalla speranza che la sua startup sia vicina alla svolta. Tommaso Vicarelli, 30 anni, è lo startupper che il premier Giuseppe Conte detto di voler di portare a Palazzo Chigi dopo aver ascoltato la soluzione offerta dalle sue tecnologie per il il monitoraggio delle infrastrutture. "Non mi aspettavo di essere chiamato in causa durante l'intervento del ...

