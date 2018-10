10 cose fatte con materiali assurdi

wired

: Paolo #Savona a #List ?? 'Certe volte offro la spiegazione razionale delle cose fatte da altri. Quella di avere una… - masechi : Paolo #Savona a #List ?? 'Certe volte offro la spiegazione razionale delle cose fatte da altri. Quella di avere una… - Giovann66078313 : RT @PaolaMecali: ...”E questo giovanotto fiorentino un po’ sbruffone e con la faccia tosta, insieme a molti altri giovani, ha fatto più cos… - RolandVDMerry : Un buongiornissimo (caffè?) a tutti i miei cari martiri del Twitter Clivense a cui voglio ricordare che: 'Tra vent'… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018) Mylo Driver Bag, borsa in pelle di fungoElephant poo paper, la carta fatta con lo sterco d’elefanteTappetini per yoga fatti con tappi di sugheroWaistemade, cintura fatta con pneumatici di bicicletta Biobrick di Bio Mason, il mattone fatto di batteriGumshoe, la scarpa da ginnastica in gomma da masticare riciclataLa giacca chiodo di Altiir fatta con le foglie di ananasPhee, custodia per smartphone fatta di alghe Atlantic, scarpe in pelle di pesceLe cuffie Yevocon armi illegali riciclateAlcune startup sembrano basarsi sulla frase di Carlo Verdone nel film Viaggi di nozze: dalla giacca in pelle di foglie di ananas alle custodie per smartphonecon le alghe morte riciclate, la parola d’ordine sembra proprio “’O famo strano?”. Oggi ormai si ricicla tutto, dalle gomme da masticare (anzi già masticate) appiccicate sull’asfalto alla pelle di pesce recuperata dagli scarti ...