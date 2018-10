1 minuto in Borsa 12 ottobre 2018

1 minuto in Borsa 11 ottobre 2018 : Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Settore viaggi e intrattenimento , +1,26%, in buona luce sul listino milanese. Tra i più ...

1 minuto in Borsa 10 ottobre 2018 : Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari , che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate. Tra le migliori azioni italiane a ...

1 minuto in Borsa 9 ottobre 2018 : Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente . Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore petrolio , ...

1 minuto in Borsa 5 ottobre 2018 : La Borsa di Milano è in netta decrescita , mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, svetta ENI che segna un importante progresso ...

1 minuto in Borsa 4 ottobre 2018 : Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei . In buona evidenza a Milano il comparto assicurativo , +1,36%,. Nel listino, le peggiori performance sono quelle ...

1 minuto in Borsa 3 ottobre 2018 : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza Banco BPM , +3,33%,. Le più forti vendite, invece, si ...

1 minuto in Borsa 2 ottobre 2018 : Tutte in forte calo le principali Borse europee . Giornata "no" anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility , +0,...

1 minuto in Borsa 28 settembre 2018 : Seduta nera per Piazza Affari , che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti. In questa giornata da dimenticare per Piazza Affari, nessuna ...

1 minuto in Borsa 27 settembre 2018 : Seduta difficile per la Borsa di Milano , che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. In luce sul listino milanese il comparto viaggi e ...

1 minuto in Borsa 26 settembre 2018 : Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente . La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità. In cima alla classifica dei titoli più ...

1 minuto in Borsa 25 settembre 2018 : La Borsa milanese splende sui principali listini europei , che mostrano buoni guadagni. In luce sul listino milanese il comparto materie prime , +3,98%,. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si ...

1 minuto in Borsa 21 settembre 2018 : Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Tra i best performers di Milano, in evidenza CNH Industrial , +2,16%, . I più forti ...

1 minuto in Borsa 20 settembre 2018 : Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario , +0,99%,. Leggera crescita ...

1 minuto in Borsa 20 settembre 2018 - [video] : TeleBorsa, - Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari , che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario, +0,99%,. ...