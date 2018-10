Zingaretti | ' Chi governa ha sbagliato ricetta economica'

SONDAGGI POLITICI/ Leader Pd - chi per battere Lega-M5s? Gentiloni al 29% batte Zingaretti : SONDAGGI elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, Lega sfiora il 33%, insegue in risalita Di Maio al 31%. Male Berlusconi ancora sotto il 10%, è sempre stallo Pd(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Zingaretti : 'Abbiamo capito errori - ora voltiamo pagina. Ma no ad accordicchi' : 'BENE ALTRE CANDIDATURE, MA SERVE UMILTA' VERSO ELETTORI' 'E' bene che ci siano altre candidature, perchè unanimismo non fa bene alla politica. L'importante è che ci rivolgiamo con umiltà al paese ...

Ventotene - sindaco : “Senza migranti scuola chiude. Zingaretti ci ha dimenticato - Salvini non ci ha neanche risposto” : “Voglio fare un appello alla Regione Lazio e soprattutto a Zingaretti: venga a trovarci sull’isola e si renda conto dello spopolamento che stiamo subendo. La Regione Lazio si e’ dimenticata di noi, ha deciso che dobbiamo morire così”. E’ il drammatico appello pronunciato ai microfoni di “Un giorno da ascoltare”, su Radio Cusano Campus, dal sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, che già un anno fa aveva lanciato la proposta di ...

Zingaretti - Franceschini e un Pd che non vuole mangiare pop corn : Parlare all'elettorato del Movimento 5 Stelle, allargare il perimetro delle alleanze, tornare sui territori: è un taglio netto con il recente passato renziano quello che viene proposto a Cortona durante la tre giorni di convention di Area dem - associazione che si raccoglie attorno alla figura di Dario Franceschini (conclusa ieri con gli interventi, tra gli altri, di Nicola Zingaretti e ...

Zingaretti denuncia attacchi social da sostenitori del Pd : “Schifezze”. Le accuse : “Amico dei pentafascisti” : Nicola Zingaretti teme il fuoco amico ed esterna la sua preoccupazione sui social. In un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio di lunedì, il Governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico si sfoga: “Sui social iniziano a circolare delle card contro di me che stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze. Ma se pensano di mettermi paura si sbagliano. Noi non ci fermiamo, ma andiamo avanti con più ...

Pd - Dario Franceschini lancia NicolaZingaretti : siluro a Matteo Renzi : Matteo Renzi pare sempre più avviato verso quel destino di 'semplice senatore' che lui stesso si è disegnato addosso qualche tempo fa. Per sfuggire tatticamente i riflettori. Che forse non vedrà mai ...

Pd - Zingaretti candidato segretario : 'Recuperare chi ci ha abbandonato' : Sostenuto da Areadem, il governatore del Lazio ribadisce la necessità di uscire dall'isolamento in cui si trova ora il partito dopo la sconfitta del 4 marzo -

