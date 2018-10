X Factor 2018 | Bootcamp Diretta | Gruppi e Under Uomini | Asia e Mara in difficoltà | il

Leo Gassmann - il figlio di Alessandro / Video - il peso del cognome da scrollarsi col talento (X Factor 2018) : Leo Gassmann, il ragazzo ha un peso non indifferente sulle spalle a causa del suo importante cognome. Dovrà scrollarselo grazie al suo grande talento. (X Factor 2018)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:45:00 GMT)

X Factor 2018 Bootcamp di Asia Argento e Mara Maionchi - i talenti che passano il turno : X Factor 2018 Bootcamp Asia AEGENTO E Mara Maionchi. Giovedì 11 ottobre è andata in onda la quinta puntata di X Factor 12 tutta dedicata alla fase di selezione dei Bootcamp. Vediamo in dettaglio cos’è successo durante la serata su Sky Uno e quali talenti hanno passato il turno conquistando un posto agli Home Visit. SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 Bootcamp di Asia Argento e Mara Maionchi Nella prima puntata di ...

X Factor 12 - bootcamp 11 ottobre 2018 : Mara Maionchi e Asia Argento scelgono chi portare agli home visit : Stasera, giovedì 11 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno, andrà in onda il secondo appuntamento dedicato ai bootcamp, condotto da Alessandro Cattelan, presente nel backstage.TvBlog seguirà la trasmissione in liveblogging a partire dalle 21:10. X Factor 12 | Anticipazioni puntata 11 ottobre 2018 Dopo Fedez e Manuel Agnelli, sarà il turno di Mara Maionchi e Asia Argento pronte a scegliere chi saranno i 5 concorrenti più talentuosi ad accedere alla ...

X Factor 2018 - su Sky Uno il secondo appuntamento con i Bootcamp : Continua la ricerca dei 12 concorrenti che saranno i protagonisti della 12ma edizione di X Factor. Giovedì 11 Ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 appuntamento con l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). Il talent show,prodotto da F...

#XF12 – X Factor 12 – Sesta puntata del 11/10/2018 – Tempo di Bootcamp - nel talent di Sky Uno HD. : Sesto appuntamento (secondo dedicato ai Bootcamp) della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il quinto appuntamento ha totalizzato 1.039.000 ...

X-Factor 2018 - Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale giudice al posto di Asia Argento : Sky Uno ha annunciato ufficialmente che il nuovo giudice di X-Factor al posto di Asia Argento sarà Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale