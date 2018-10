X Factor 12 | bootcamp 11 ottobre 2018 | Mara Maionchi e Asia Argento scelgono chi portare

X Factor 2018 - BOOTCAMP/ Diretta - Gruppi e Under Uomini : i BowLand otterranno una sedia? Asia Argento... : X FACTOR 2018, seconda puntata di BOOTCAMP in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 13:57:00 GMT)

X Factor 2018 - su Sky Uno il secondo appuntamento con i Bootcamp : Continua la ricerca dei 12 concorrenti che saranno i protagonisti della 12ma edizione di X Factor. Giovedì 11 Ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108), disponibile anche su digitale terrestre al canale 311 o 11 appuntamento con l’edizione numero 12 di X Factor (il venerdì in chiaro su TV8). Il talent show,prodotto da F...

Asia Argento/ L'attrice per la prima volta alle prese con i BootCamp (X Factor 2018) : Questa sera Asia Argento, nella seconda parte dei BootCamp di X Factor 2018, sceglierà i 5 concorrenti della sua categoria da portare agli Home Visit.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 09:25:00 GMT)

X Factor 2018 - BootCamp/ Diretta : Gruppi e Under Uomini di Mara Maionchi e Asia Argento : X Factor 2018, seconda puntata di BootCamp in Diretta su Sky Uno: tocca a Mara Maionchi e Asia Argento scegliere gli Under Uomini e Gruppi da portare agli HomeVisit(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:15:00 GMT)

#XF12 – X Factor 12 – Sesta puntata del 11/10/2018 – Tempo di Bootcamp - nel talent di Sky Uno HD. : Sesto appuntamento (secondo dedicato ai Bootcamp) della dodicesima edizione di X Factor Italia, il grande talent show targato Sky Uno HD, rete sulla quale va in onda per l’ottava edizione consecutiva. Anche quest’anno, alla guida del programma c’è Alessandro Cattelan, mentre in giuria ci sono Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e (fino al termine delle selezioni) Asia Argento. Il quinto appuntamento ha totalizzato 1.039.000 ...

X Factor 2018 - bootcamp/ Naomi Rivieccio la vera sorpresa? Le scelte di Fedez e Manuel Agnelli spiazzano : Si completano i quintetti di Manuel Agnelli e Fedez nei bootcamp di X-Factor 2018. Riavvolgiamo il nastro a ieri sera e scopriamo cosa è successo, coi commenti alle esibizioni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 11:30:00 GMT)

«X Factor 12» : i talenti che ci sono piaciuti (anche) ai Bootcamp : X Factor: i talenti migliori dei primi BootcampX Factor: i talenti migliori dei primi BootcampX Factor: i talenti migliori dei primi BootcampX Factor: i talenti migliori dei primi BootcampX Factor: i talenti migliori dei primi BootcampX Factor: i talenti migliori dei primi BootcampX Factor: i talenti migliori dei primi BootcampUnder Donne a Manuel, Over a Fedez, Under Uomini a Mara Maionchi e Gruppi ad Asia Argento: come anticipato nei mesi ...

X Factor 2018 - BOOTCAMP/ Lodo Guenzi verso i live. Le scelte di Manuel Agnelli e Fedez piacciono al pubblico : Si completano i quintetti di Manuel Agnelli e Fedez nei BOOTCAMP di X-FACTOR 2018. Riavvolgiamo il nastro a ieri sera e scopriamo cosa è successo, coi commenti alle esibizioni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 09:00:00 GMT)

X Factor 2018 - Bootcamp/ Le scelte di Manuel Agnelli e Fedez : Luna Melis boom - Gaston voce originale : Si completano i quintetti di Manuel Agnelli e Fedez nei Bootcamp di X-Factor 2018. Riavvolgiamo il nastro a ieri sera e scopriamo cosa è successo, coi commenti alle esibizioni.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 06:30:00 GMT)

«X Factor 12» : come sono andati i Bootcamp : X Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiX Factor 12: le prime immaginiUnder Donne a Manuel, Over a Fedez, Under Uomini a Mara Maionchi e Gruppi ad Asia Argento: come anticipato questa estate, sono state queste le ...

X Factor 2018 - Bootcamp/ Diretta e concorrenti Home Visit : Naomi Rivieccio passa con Fedez (4 Ottobre) : X Factor 2018, Bootcamp: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:45:00 GMT)

X Factor 12 - prima puntata dei bootcamp : Under Donne a Manuel Agnelli e Over a Fedez : -[live_placement] prosegui la letturaX Factor 12, prima puntata dei bootcamp: Under Donne a Manuel Agnelli e Over a Fedez pubblicato su TVBlog.it 04 ottobre 2018 23:10.

X Factor 2018 Bootcamp : le categorie di Fedez e Manuel Agnelli : X Factor, i Bootcamp del 4 ottobre 2018 Questa sera è andata in onda la prima puntata dei Bootcamp di X Factor 2018. Abbiamo assistito al classico gioco delle sedie per le squadre di Fedez e Manuel Agnelli. Prima di questo, però, Alessandro Cattelan ha comunicato ai quattro giudici la prima categoria che sarebbe stata […] L'articolo X Factor 2018 Bootcamp: le categorie di Fedez e Manuel Agnelli proviene da Gossip e Tv.

X Factor 2018 - BOOTCAMP/ Diretta e concorrenti Home Visit : Fedez sceglie Facundo Gaston (4 Ottobre) : X FACTOR 2018, BOOTCAMP: Manuel Agnelli e Fedez scelgono i cinque cantanti delle Under Donne e degli Over che accederanno agli Home Visit del 18 ottobre.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 23:00:00 GMT)