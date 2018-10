Wind Tre lancia la nuova piattaforma Business Advisor per aziende e startup

Wind Tre : arriva anche a Sassari fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit : Roma, 8 ott., askanews, - Wind Tre, l'azienda guidata da Jeffrey Hedberg, è il primo operatore di tlc a portare la fibra ultraveloce fino 1 Gigabit di Open Fiber a Sassari, centro universitario e di ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Vodafone - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

ILIAD - offerta che fa tremare TIM - Vodafone e Wind : ecco la promozione che fa felici i clienti - Costi e dettagli : ILIAD, offerta che fa tremare TIM, Vodafone e Wind: ecco la promozione che fa felici i clienti ILIAD, offerta che fa tremare TIM, Vodafone e Wind: ecco la promozione che fa felici i clienti - Costi e ...

VODAFONE - offerta imperdibile e servizio gratis incluso : TIM - Wind e Iliad tremano | Costi e dettagli promozione 'Simple+' : VODAFONE, nuova offerta e servizio gratis incluso: sfida a TIM, Wind e Iliad. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, offerta imperdibile e servizio gratis incluso: TIM, Wind e Iliad tremano - Costi e ...

VODAFONE - nuova offerta e servizio gratis incluso : TIM - Wind e Iliad tremano Costi e dettagli promozione 'Simple+' : VODAFONE, nuova offerta e servizio gratis incluso: sfida a TIM, Wind e Iliad. Fonte foto: tecnoandroid.it VODAFONE, nuova offerta e servizio gratis incluso: TIM, Wind e Iliad tremano Costi e dettagli ...

Tim e Wind Tre - arrivano nuove sanzioni da AGCOM : AGCOM, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha erogato due nuove ordinanze di ingiunzione verso Wind Tre e Tim. Le problematiche ravvisate dal’ Autorità sarebbero relative alla trasparenza tariffaria delle loro offerte. I motivi della leggi di più...

AGCOM sanziona Tim e Wind Tre per mancanza di trasparenza : AGCOM sanziona con una multa pecuniaria gli operatori Tim e Wind Tre per mancanza di trasparenza tariffaria, un male comune a tutte le compagnie operanti in Italia, con qualche eccezione. Ma multe così insignificanti hanno un qualche effetto sul comportamento degli operatori? AGCOM multa Tim e Wind Tre I motivi della nuova multa comminata ai due operatori Tim e Wind Tre è, ancora una volta, relativa alla mancanza di trasparenza tariffaria ...

Ultimi giorni per attivare Wind Smart Special 8 - mentre Smart Special 5 è off-limits per qualcuno : mentre si avvia alla fine Wind Smart Special 8, attivabile per pochi giorni, Wind impedisce l'attivazione di Smart Special 5 ai clienti di alcuni operatori. L'articolo Ultimi giorni per attivare Wind Smart Special 8, mentre Smart Special 5 è off-limits per qualcuno proviene da TuttoAndroid.

Corti - Wind Tre - : sempre più connettività per clienti e imprese : Roma, 4 ott., askanews, - 'Wind Tre dispone di due marchi ben differenziati: Wind con 'prezzo vero', garanzia di trasparenza e di convenienza, si indirizza molto alle famiglie. Il Brand 3, sempre all'...

Si preannunciano tempi difficili per Wind Tre : nettamente indietro a Iliad sul 5G : Si sono di recente concluse le aste per l'assegnazione delle frequenze 5G, cruciali qui in Italia per il mercato mobile, e stando alle notizie che è possibile raccogliere oggi 3 ottobre si preannunciano tempi davvero difficili per Wind Tre. Almeno per quanto riguarda il confronto con competitors del calibro di Iliad, per non parlare di Vodafone e TIM che hanno letteralmente dominato la scena negli ultimi giorni. Il terreno sul quale si daranno ...