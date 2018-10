Whatsapp | risolta vulnerabilità legata alle videochiamate

http://feedproxy.goo

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il servizio di messaggistica, di proprietà di Facebook, ha annunciato di aver corretto l’ultimo bug (scovato da Google Project Zero) sulla sua piattaforma che consentiva agli hacker di rilevare le applicazioni degli utenti quando rispondevano a una videochiamata in arrivo.vulnerabile Ancheè stata vulnerabile, non è chiaro per quanto tempo e nemmeno se laha colpito gli utenti, almeno fino ad agosto di quest’anno quando il team di Google Project Zero ha avvertito Facebook. Natalie Silvanovich ha pubblicato i suoi risultati sul blog di Chromium e ha spiegato che laè stata scoperta ad agosto ed è stata prontamente segnalata alla società madre di. Project Zero dà la cacciae le aziende hanno 90 giorni per risolverle prima che i risultati vengano resi pubblici. In questo caso, Silvanovich ha ...