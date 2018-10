WhatsApp allarme rientrato | è stata risolta la falla delle videochiamate

“Ecco come modificano i messaggi”. WhatsApp - è allarme sicurezza : Una delle novità più attese da parte di tutti gli utenti, ormai numerosissimi, che ogni giorno ricorrono a WhatsApp per comunicare con amici e parenti, scambiarsi contenuti multimediali ed effettuare chiamate. L’ultima introduzione della popolare app di messaggistica è arrivata proprio in queste ore ed è nata sulla falsariga di quanto visto in passato con Skype: ecco infatti le videochiamate di gruppo. Per ora, però, saranno limitate a un ...