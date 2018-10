Weinstein | Asia Argento ammette | «Sono stata una kamikaze e ora sto pagando»

Weinstein - Asia Argento a Verissimo riflette : «Sono stata una kamikaze e ora sto pagando» : ««È stato un gesto kamikaze. Credo di aver dato fastidio ai potenti e ora sto pagando». Queste le parole di Asia Argento, ospite sabato 13 ottobre a Verissimo per un...

Asia Argento a Verissimo : "Io molestata già a 16 anni. Denunciare Weinstein è stato un gesto kamikaze" : Nel mirino per essere stata denunciata dall'attore Jimmy Bennett per molestie e da grande accusatrice di Harvey Weinstein, Asia Argento si è raccontata in una lunga intervista a Verissimo che andrà in onda sabato 13 ottobre su Canale 5: A volte i giorni sembrano interminabili. Non riesco a dormire. La notte mi sento molto sola, mi manca il mio compagno e mio figlio. In questo anno difficile l’attrice ha perso anche il compagno Anthony ...

Asia Argento su Weinstein : 'E' un sociopatico - fa paura' : Ha cambiato la nostra vita e il mondo'. 'E' stato un momento molto forte della mia vita, ma prosegue io questa forza non ce l'ho più. Penso di aver pagato più di tutti in questa battaglia. Sono per ...

Luca Giurato : "Asia Argento ha ragione. Weinstein? Mascalzone che approfitta del suo potere" : Luca Giurato è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da GianLuca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.prosegui la letturaLuca Giurato: "Asia Argento ha ragione. Weinstein? Mascalzone che approfitta del suo potere" pubblicato su Gossipblog.it 10 ottobre 2018 10:49.

ASIA ARGENTO A NON È L'ARENA/ "I giornalisti mi hanno rovinata - Weinstein ha rubato la mia innocenza" : ASIA ARGENTO, l'attrice ospite di Massimo Giletti tornerà a parlare su La7 dello scandalo che l'ha vista protagonista e dal quale si discosta dichiarandosi innocente. (Non è L'ARENA)(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:53:00 GMT)

ASIA ARGENTO DOPO LE ACCUSE DI JIMMY BENNETT/ Dario Argento : “Weinstein lo ha pagato” - ma poi si pente… : ASIA Argento DOPO le ACCUSE di JIMMY BENNETT: "Sono scioccata". Ultime notizie, dibattito a Storie Italiane sul caso molestie: l'attrice, "Sono incredula, sono stupidaggini"(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:02:00 GMT)

Dario Argento replica a Jimmy Bennett : «Weinstein si sta vendicando e l’ha pagato contro Asia» : Dario Argento a Un Giorno da Pecora Dopo le dichiarazioni che Jimmy Bennett ha rilasciato a Massimo Giletti nella prima puntata di ieri sera di Non è l’Arena (leggi qui), Dario Argento passa al contrattacco, in difesa della figlia Asia (accusata dall’attore di averlo violentato quando era un minorenne), lanciando una feroce accusa. “Weinstein si sta vendicando e quindi scatena tutte le sue possibilità, aveva questa notizia di ...

