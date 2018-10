Wash Out - la startup che ti lava l’auto a domicilio : Parcheggiare l’automobile sporca. Tornare e trovarla pulita. Nel mezzo, pochi clic per prenotare un auto lava ggio a domicilio . Lo si può fare con l’app di Wash Out, startup fondata a Milano da tre ragazzi. Permette di concordare il servizio in modo totalmente digitale: non serve essere presenti sul posto per fornire indicazioni all’addetto alla pulizia. Serve solo registrare i dati del mezzo, che sia uno scooter, una moto o ...

All About the Washingtons - l’ennesima serie su una famiglia famosa : Avevamo bisogno dell’ennesima serie tv sulla vita familiare di una celebrità? No, soprattutto se il risultato è decisamente mediocre. Netflix ha rilasciato il 10 agosto la nuova serie tv All About the Washingtons, una comedy interpretata dal rapper Joseph “Rev Run” Simmons e da sua moglie Justine Simmons. La coppia porta in scena un ipotetico quadretto familiare, un mix tra realtà e finzione, dove in molti casi non c’è un netto ...