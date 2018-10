Wall Street | Fidelity | c' era da aspettarsi simile tracollo | ecco cosa fare

Il terremoto finanziario partito da Wall Street - affossati i titoli tecnologici : Mercoledì Wall Street ha subito un pesante tracollo, il calo più forte della stagione Trump, e la pioggia di vendite ha contagiato i listini asiatici e influenza pesantemente anche quelli europei, alle prese, in contemporanea, con le incertezze del bilancio in deficit dell’Italia. Il “sell off” azionario sta assumendo l’aspetto di un terremoto fin...

Crollo Wall Street : c'è più di un motivo per essere pessimisti nel breve - analisti - : Il pesante tonfo di ieri di Wall Street, con -3,3% per S&P 500 e -4% il Nasdaq, ha sorpreso un po' gli operatori anche perchè apparentemente non dettato da un catalizzatore negativo specifico. "...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Wall Street - i mercati asiatici e il governo gialloverde piegano Piazza Affari : Milano. La brutta caduta di Wall Street di ieri e lo scivolone delle Borse asiatiche che hanno chiuso stamattina presto (ora italiana) con pesanti perdite, hanno spinto le Borse europee in forte ribasso in apertura con Piazza Affari che nelle prime due ore di negoziazioni perde oltre l'1 per cento i

Wall Street crolla e Trump accusa la Federal Reserve : Wall Street è crollata e il presidente Donald Trump si scaglia contro una delle ' istituzioni più importanti del paese ' di cui lui stesso ha nominato il capo tempo fa ' La Federal Reserve è impazzita ...

Spread oltre i 305 punti - oggi l’asta dei Btp. Borse europee tutte in rosso dopo il tonfo di Wall Street : Apertura sopra quota 300 punti base per lo Spread tra Btp e Bund. Il differenziale si è poi allargato fino a 307 punti col rendimento del decennale italiano al 3,54%. oggi è in agenda un nuovo test impegnativo dopo l’asta dei Bot che mercoledì ha visto i rendimenti raddoppiare rispetto a settembre toccando quota a 0,949%: il Tesoro offrirà in asta tra 5 e 6,5 miliardi di euro di titoli a medio lungo termine tra cui il nuovo Btp triennale ...

Dopo Wall Street crolla anche Tokyo : il Nikkei perde il 3 - 89% - listini cinesi a -5% | Male anche Milano : Le tensioni commerciali tra Cina e Trump accentuano l'ondata ribassista iniziata in settimana sui titoli tecnologici quotati al Nasdaq. Giù in apertura anche i listini europei

Borsa italiana in rosso - giù tutta Europa : effetto Wall Street : New York ieri ha ceduto oltre il 3% e Trump ha attaccato la Fed: "E' impazzita". A Piazza Affari spread sopra 300 punti

Wall Street crolla e Trump accusa : "La Federal Reserve è impazzita" : ... sono concordi nel giudicare preoccupanti le tensioni commerciali tra Washington e Pechino e la frenata dell'economia cinese che avrebbe ricadute di portata globale. Ma Trump ha puntato il dito ...

L'onda di Wall Street sui listini : crollano le Borse - Trump attacca la Fed. Italia : spread sopra 300 : MILANO - L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa. Milano avvia gli scambi perdendo l'1,3%, ...

Borse europee alla deriva dopo crollo Wall Street : Si preannuncia una giornata davvero pesante per le Borse europee , sulla scia della debacle di Wall Street che ha affossato anche tutte le Borse asiatiche . A scatenare l'ondata di vendite sui mercati ...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 300 : Rosso pesante in avvio per le Borse europee, sulla scia del sell off in Asia e a Wall Street. Il FTSE MIB ha aperto in calo dell'1,6%, Parigi cede l'1,8%, Francorte l'1,4% e Madrid l'1,88%. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Usa - Wall Street crolla per le vendite sui titoli tecnologici e Trump accusa la Fed : “Penso che sia impazzita” : “Penso che la Fed stia commettendo un errore. Penso che sia impazzita“. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reagito così al tonfo di Wall Street che mercoledì ha chiuso la sua peggiore seduta degli ultimi otto mesi con il Dow Jones a -3,1%, l’indice Nasdaq a -4,08% e lo S&P 500 a -3,27%. Tutta colpa, secondo Trump, dei rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale. “Sono fortemente in disaccordo con ...