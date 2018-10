Wall Street crolla e Trump accusa | ' Colpa della Fed | è impazzita'

Casa Bianca dopo crollo di Wall Street : 'L'economia Usa è forte' : Il crollo di Wall Street , Dow Jones a -3,10%, non preoccupa la Casa Bianca . "L'economia americana è forte", il calo sperimentato a Wall Street è una correzione in un mercato al rialzo - fa sapere un funzionario -. E' probabilmente salutare e passerà". Il presidente Donald Trump ...

Usa - l accusa di Trump dopo il crollo di Wall Street 'La Federal Reserve è impazzita' : Una terza componente dunque è la bolla speculativa dell'economia digitale, che aveva raggiunto quotazioni 'trilionarie' in poco tempo. I giganti delle tecnologie, adulati e adorati a lungo, occupano ...

Borsa - Wall Street affonda : Dj -2 - 43% : 23.14 I mercati Usa precipitano. Alla Borsa di New York, Wall Street, il Dow Jones ha perso il 2,43% a 25.799,34 punti. Il Nasdaq ha ceduto del 3,11%,si attesta a 7.496,59 punti. Lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,55% a 2.806,90 punti. Il peggioramento sarebbe dovuto ai timori per un aumento dei tassi e per la stagione delle trimestrali che si apre venerdì prossimo. "L'economia americana è forte": il calo sperimentato a Wall Street è una ...