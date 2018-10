Wall Street | altra chiusura in forte calo | Trump attacca la Fed

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Wall Street schiaccia l’Europa - Piazza Affari chiude a -1 - 8% (Carige -6%) : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite di ieri, Wall Street è ancora in rosso. A Piazza Affari si salva St, male i petroliferi con il forte calo del petrolio...

Wall Street in difficoltà - Trump attacca : "Colpa della Fed impazzita e fuori controllo" : Wall Street in altalena cerca di girare pagina e interrompere la serie negativa. Dopo il mercoledì nero, la seduta peggiore degli ultimi otto mesi, la borsa americana tenta il rimbalzo ma senza grandi successi: la giornata è caratterizzata da un'elevata volatilità dopo i cali registrati sulle piazze finanziarie asiatiche e del Vecchio Continente. Il presidente Donald Trump non ha dubbi: la correzione a Wall Street è ...

Borsa - Wall Street apre in lieve calo - DJ -0 - 22% - Nasdaq -0 - 11% : Roma, 11 ott., askanews, - Avvio di contrattazioni ancora in calo a Wall Street, stavolta moderato dopo la caduta subita ieri. Alle prime battute l'indice Dow Jones segna un meno 0,22 per cento, lo ...

Borse in calo con Wall Street debole. Spread resta sopra 300 : Il Tesoro assegna in asta 3,5 mld di BTp triennali con tasso al 2,51% al top da 5 anni mentre il settennale è ai massimi dalla prima emissione. Dopo l'ondata di vendite di ieri, Wall Street anche oggi apre in rosso. Piazza Affari riduce i cali. Giù Carige dopo il declassamento di Fitch...

Borsa - Wall Street apre in lieve calo - DJ -0 - 22% - Nasdaq -0 - 11% : Roma, 11 ott. , askanews, - Avvio di contrattazioni ancora in calo a Wall Street, stavolta moderato dopo la caduta subita ieri. Alle prime battute l'indice Dow Jones segna un meno 0,22 per cento, lo ...

A Wall Street attesa un'altra giornata in rosso : Si prospettano altri ribassi per la sessione odierna di Wall Street, dopo il tonfo della vigilia. A scatenare l'ondata di vendite sui mercati, è stata la dura critica del presidente americano Donald ...

Wall Street si prepara a un avvio in rosso dopo tonfo vigilia. Debolezza per il dollaro : Per Wall si preannuncia una nuova seduta all'insegna dei ribassi, dopo la seduta della vigilia che è stata archiviata con i maggiori cali dallo scorso febbraio. E i future sui principali indici Usa si ...

Wall Street - Fidelity : c'era da aspettarsi simile tracollo - ecco cosa fare : Dato che la previsione di medio termine per l'economia globale resta forte e che il graduale azzeramento dello stimolo monetario da parte della Federal Reserve è 'un segno di ritorno a condizioni ...

Il terremoto finanziario partito da Wall Street - affossati i titoli tecnologici : Mercoledì Wall Street ha subito un pesante tracollo, il calo più forte della stagione Trump, e la pioggia di vendite ha contagiato i listini asiatici e influenza pesantemente anche quelli europei, alle prese, in contemporanea, con le incertezze del bilancio in deficit dell’Italia. Il “sell off” azionario sta assumendo l’aspetto di un terremoto fin...

Il terremoto finanziario partito da Wall Street contagia anche l’Asia : Mercoledì Wall Street ha subito un pesante tracollo, il calo più forte della stagione Trump, e la pioggia di vendite ha contagiato i listini asiatici e influenza pesantemente anche quelli europei, alle prese, in contemporanea, con le incertezze del bilancio in deficit dell’Italia. Il “sell off” azionario sta assumendo l’aspetto di un terremoto fin...

Crollo Wall Street : c'è più di un motivo per essere pessimisti nel breve - analisti - : Il pesante tonfo di ieri di Wall Street, con -3,3% per S&P 500 e -4% il Nasdaq, ha sorpreso un po' gli operatori anche perchè apparentemente non dettato da un catalizzatore negativo specifico. "...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Wall Street - i mercati asiatici e il governo gialloverde piegano Piazza Affari : Milano. La brutta caduta di Wall Street di ieri e lo scivolone delle Borse asiatiche che hanno chiuso stamattina presto (ora italiana) con pesanti perdite, hanno spinto le Borse europee in forte ribasso in apertura con Piazza Affari che nelle prime due ore di negoziazioni perde oltre l'1 per cento i