W Series | nasce la Formula 1 riservata alle donne Ma ne avevamo bisogno?

F1 - nasce la W Series - un campionato riservato alle donne. Si parte nel 2019 con sei gare : Grande novità nel mondo dei motori per la prossima stagione: nel maggio del 2019 partirà la W Series, un nuovo campionato con vetture di Formula 3 riservato alle donne. Un progetto che punta a far crescere le più talentuose pilotesse del circuito per poter in futuro arrivare a competere in Formula 1. Questa nuova categoria avrà telai Tatuus Formula 3 e si svolgerà su sei gare in Europa dalla durata di 30 minuti. Il montepremi complessivo sarà di ...