Volley | Mondiale | De Gennaro | Italia ha mostrato il proprio valore

Volley - Mondiale : Italia-Usa 3-1 - nona vittoria e primo posto : Nel primo set l'Italia è quasi spaziale contro le campionesse del mondo in carica, Egonu ha un'efficienza dell'80%! Senza errori praticamente, la squadra di Karch Kiraly, giocatore del primo secolo ...

Volley - Mondiale : l'Italia mai così : nona vittoria e primo posto : Nel primo set l'Italia è quasi spaziale contro le campionesse del mondo in carica, Egonu ha un'efficienza dell'80%! Senza errori praticamente, la squadra di Karch Kiraly, giocatore del primo secolo ...

Volley - mondiale donne : Italia-Usa LIVE : Le statunitensi sono campionesse del mondo in carica: le azzurre giocano per il primo posto nel girone devono fare almeno due set. Segui qui la sfida Valeria Benedetti

Volley - le schiacciate di Paola : l'arma letale dell'Italia che sogna il Mondiale : ROMA - Centoquarantanove volte un pallone scagliato, murato o battuto da Paola Egonu è finito per terra, dall'altra parte della rete. Non è ancora la migliore attaccante del Mondiale , è terza nella ...

Volley - Mondiale - Italia-Russia 3-1 - azzurre alle Final Six : Italia-Russia 3-1, 22-25, 25-20, 25-18, 25-22, L'Italia si qualifica per la Top Six con una altra prova maiuscola: 8 gare e 8 vittorie. Questa forse la più bella di tutte perché arrivata in rimonta e ...

Volley - Mondiale - l'Italia non si ferma più : sesta vittoria : Italia-Azebaigian 3-0, 25-12, 25-19, 25-10, Italia come un rullo compressore non si ferma neppure nella seconda fase che al contrario inizia a mietere le prime vittime. Ma prima l'azzurro. Contro l'...

Volley - Mondiale femminile : i match dell'Italia nella seconda fase - sfide con Russia e Usa : I Mondiali 2018 di Volley femminile stanno regalando agli appassionati di pallavolo una grande Italia. La Nazionale azzurra si è infatti qualificata per la seconda fase del torneo iridato conquistando tutte e cinque le partite disputate in questo avvio di Mondiale. Le prossime avversarie che l'Italia affronterà nel turno successivo saranno USA, Russia, Thailandia e Azerbaigian. L'esordio avverrà domenica 7 ottobre contro le giocatrici azere, ...

Mondiale Volley - Italia-Cina 3-1 : azzurre chiudono al primo posto il Gruppo B : L'Italia non si ferma più e, dopo aver perso il primo set, rimonta la Cina trovando la quinta vittoria consecutiva nella prima fase del Mondiale di volley in Giappone, 20-25, 26-24, 25-16, 25-20 i ...

Volley - Mondiale femminile : Italia-Cina 3-1 : Italia-Cina 3-1, 20-25, 26-24, 25-16, 25-20, - Che Italia! L'azzurro vola altissimo e stravince il girone di Sapporo piegando in 4 set le campionesse olimpiche di Rio. Grande prova corale delle ...

Volley - Mondiale - L'Italia travolge la Turchia : In palio il primo posto e anche un altrio pezzetto di qualificazioni per un posto nelle prime sei: l'appuntamento è all'ora di pranzo, 12.20, diretta su Rai Sport,. Dal nostro inviato Gian Luca ...

Mondiale Volley donne : Italia-Turchia 3-0 - alle azzurre la quarta vittoria consecutiva : Inizia bene l'Italia di Mazzanti la difficile sfida contro la Turchia, allenata da un italiano, Guidetti. Le azzurre conquistano, infatti, il primo set, condotto sempre in testa e concluso con un ...

Volley donne mondiale : Italia-Turchia - alle azzurre anche il secondo set : 25-21 : Inizia bene l'Italia di Mazzanti la difficile sfida contro la Turchia, allenata da un italiano, Guidetti. Le azzurre conquistano, infatti, il primo set, condotto sempre in testa e concluso con un ...

Volley - mondiale femminile : l'Italia a quota da grande : ROMA - En plein di vittorie e nemmeno un set concesso alle avversarie in tre match. l'Italia è partita fortissimo nel mondiale femminile di pallavolo in Giappone. Dopo il successo su Cuba le ragazze ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : sorteggiati i gironi. Ci sono Civitanova e Trento! Appuntamento in Polonia : sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. All’evento parteciperanno anche Civitanova e Trento che hanno ricevuto una wild card da parte degli organizzatori al pari dei padroni di casa Skra Belchatow e Asseco Resovia oltre ai russi del Fakel Novy Urengoy. Lo Zenit Kazan Campione d’Europa si presenta per difendere il titolo e se la dovrà ...