Volley Club Frascati serie C f | capitan La Rosa | «Siamo pronte per il debutto | il

Volley - Osmany Juantorena saluta l’Italia : “Per me la Nazionale è un capitolo chiuso - mi concentrerò sul club” : Osmany Juantorena ha ufficializzato l’addio alla Nazionale. La Pantera non vestirà più la maglia azzurra come aveva già anticipato venerdì scorso al termine del match contro la Polonia e la conseguente eliminazione dai Mondiali. Lo schiacciatore aveva preannunciato le sue intenzioni e le ha ribadite chiaramente durante la conferenza stampa di presentazione di Civitanova, il club dell’italo-cubano che nel weekend disputerà la ...

Volley - Mondiale per Club 2018 : sorteggiati i gironi. Ci sono Civitanova e Trento! Appuntamento in Polonia : sono stati sorteggiati i gironi del Mondiale per Club 2018 di Volley maschile che si disputerà in Polonia dal 26 novembre al 2 dicembre. All’evento parteciperanno anche Civitanova e Trento che hanno ricevuto una wild card da parte degli organizzatori al pari dei padroni di casa Skra Belchatow e Asseco Resovia oltre ai russi del Fakel Novy Urengoy. Lo Zenit Kazan Campione d’Europa si presenta per difendere il titolo e se la dovrà ...

Volley : ufficiale - la Lube al mondiale per club 2018 : È arrivata l'ufficialità dalla FIVB, che ha invitato al prestigioso torneo la formazione biancorossa vice campione d'Europa e del Mondo. Come un anno fa, la manifestazione si svolgerà in Polonia, dal ...

De Sisto (Volley Club Frascati) : «Le prime indicazioni dalle amichevoli sono sicuramente positive» : Roma – Il debutto in campionato, che arriverà a metà ottobre, è ancora piuttosto lontano. Ma intanto la serie C femminile del Volley Club Frascati ha cominciato a sostenere le prime amichevoli: due test casalinghi nel giro di tre giorni con le ragazze di coach Stefano De Sisto che hanno prima battuto una rappresentativa della Community School of Naples (un college americano della Florida) per 3-1 e poi piegato le “paricategoria” del Don ...

Pallavolo - il Trentino Volley parteciperà al Mondiale per Club 2018 grazie ad una wild card : Il Club presieduto da Diego Mosna ha ricevuto questa possibilità grazie ai tanti e prestigiosi trascorsi del Club gialloblù in questa competizione Il Trentino Volley sarà ai nastri di partenza del Mondiale per Club 2018, programmato anche per questa edizione in Polonia fra il 26 novembre ed il 2 dicembre prossimo, grazie ad una wild card concessa dal comitato organizzatore e dalla Federazione Internazionale, tenendo conto dei tanti e ...

Trentino Volley al Mondiale per Club In Polonia a caccia della quinta coppa : Il calendario dell'imminente stagione 2018/19 si arricchisce di un ulteriore e prestigioso impegno internazionale per Trentino Volley. La Società di via Trener sarà ai nastri di partenza del Mondiale ...

Volley Club Frascati : Flavia Mola entra nello staff tecnico : Roma – La collaborazione tra il Volley Club Frascati e il Volleyro sta iniziando a carburare. Come già anticipato dal presidente tuscolano Massimiliano Musetti, l’accordo «implica una serie di intrecci che riguarderanno atlete e staff tecnico». Proprio nell’ambito di questa collaborazione, il Volley Club Frascati si è dotato di un ulteriore innesto di qualità: si tratta di Flavia Mola che ha preso in consegna il gruppo Under 13 Elite ...

Volley Club Frascati : Musetti vede grande fermento nei confronti della società : Roma – L’attività del Volley Club Frascati si è riaperta da poco meno di un mese e il presidente Massimiliano Musetti (che ha recentemente subito la perdita del papà) si mostra molto soddisfatto dei primi passi della sua società nella stagione 2018-19. «Vedo un’aria di grande fermento: c’è molta attenzione da parte dei ragazzi e dei loro genitori. Il lavoro del Volley Club Frascati nelle ultime stagioni, evidentemente, è stato apprezzato e ...

Volley Club Frascati - Stefano De Sisto entra nello staff tecnico : Volley Club Frascati, Stefano De Sisto entra nello staff tecnico: «Questo progetto mi affascina» Frascati (Rm) – Stefano De Sisto entra a far parte dello staff tecnico del Volley Club Frascati. La società tuscolana, che nelle scorse ore ha pianto gli addii all’ex storico presidente Floro Bocci e al papà dell’attuale massimo dirigente Massimiliano Musetti, arricchisce la qualità del suo già valido staff tecnico con l’ingresso di un allenatore che ...

Volley : Perugia no tax - i Campioni d'Italia rinunciano al Mondiale per Club : Perugia- La Sir Safety Perugia rinuncia ufficialmente al Mondiale per Club . La società del presidente Sirci ha comunicato oggi le proprie motivazioni per la mancata partecipazione all'evento ...