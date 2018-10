Vinicio Marchioni a 43 anni si iscrive all' università Studio per perfezionarmi e

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Non è mai troppo tardi per decidere di ricominciare a studiare. Lo sa bene, attore italiano famoso per aver interpretato il ruolo del "Freddo" nella serie tv 'Romanzo Criminale', che a 43ha deciso dirsi all'università romana di Tor Vergata per studiare lettere e filosofia. Lo ha annunciato in un post sul suo Instagram."L'unica guerra che conosco è quella contro l'ignoranza di questo paese. ...perché sono un professionista che lavora ai massimi livelli, nazionali ed internazionali, e quindi devo perfezionare la mia ricerca, i miei strumenti, le mie conoscenze in merito al mio mestiere. Si chiama specializzazione, negli altri paesi la rispettano, la pagano, la pretendono. Qui sembra che tutti possono fare tutto e niente ha più valore, in tutti i settori" ha scritto l'attore nel post.Visualizza questo post su ...