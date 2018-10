Viaggi e turismo | gli acquisti digitali toccano i 14 miliardi

Giornata mondiale del turismo - Uecoop : boom degli acquisti on line per Viaggi e soggiorni : boom degli acquisti on line per viaggi e soggiorni con un crescita del +15% nell’ultimo anno e una spesa che supera i 3,54 miliardi di dollari. E’ quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative Uecoop su dati Digital 2018 in occasione della Giornata mondiale del turismo che si celebra il 27 settembre in tutto il mondo e che quest’anno è dedicata proprio alla trasformazione digitale. Il turismo on line – spiega Uecoop – ...

Vacanze - Confturismo : boom a settembre - un italiano su 4 in Viaggio : Uno su quattro a intenzione di fare un viaggio o una vacanza a settembre, per quasi uno su cinque la vacanza principale sarà in questo periodo e per circa uno su dieci lo sarà per la prima volta negli ultimi cinque anni: lo rivela lo “special report” di Confturismo–Confcommercio e l’Istituto Piepoli. Le motivazioni per i viaggi e le Vacanze in questo periodo sono molteplici, ma soprattutto per via di prezzi più bassi e ...

Viaggi & Turismo : gli animali sono i benvenuti in cabina sui voli Air Transat : La compagnia aerea canadese Air Transat, eletta Miglior Compagnia Aerea Viaggi Vacanze al Mondo 2018 all’evento Skytrax World Airline Awards, offre ai passeggeri in Economy Class l’opportunità di Viaggiare con il proprio animale in cabina[1] sui voli Diretti Italia-Canada. Questo nuovo servizio, che mira a offrire ai passeggeri maggiore tranquillità, migliora l’attuale regolamento sul trasporto di animali domestici e cani da ...

Turismo - a settembre 13 mln in Viaggio : 18.20 Oggi al via il controesodo,ma per tanti le vacanze devono ancora cominciare. Lo ricorda Federalberghi sottolineando che a settembre sono attesi nelle strutture ricettive italiane più di 13 milioni di turisti. Un flusso in crescita, che negli ultimi 10 anni ha visto aumentare le presenze settembrine in Italia del 36%.(+52,7% per gli stranieri e +18,8% per gli italiani)."Se si riuscisse a prolungare la stagione di due mesi -sottolinea il ...

Turismo sessuale - 80mila italiani in Viaggio per adescare minori. Non chiamateci brava gente : Agosto, mese di viaggi organizzati da e per il Bel paese. Forzati, terribilmente scomodi e talvolta letali per alcuni; piacevolmente volontari e spensierati per altri. Si calcola che nel 2018 saranno circa 30-40mila le persone che, in fuga dall’inferno libico, riusciranno a sbarcare nel nostro Paese dopo aver superato il più grande cimitero europeo denominato Mediterraneo. Uomini, donne e bambini senza via di uscita, obbligati alla fuga da ...

Turismo : 7 italiani su 10 imparano frasi in inglese prima di Viaggiare all’estero : Nella società italiana si riscontra una tendenza crescente a viaggiare all’estero. Questa moda è una dei principali motori che motiva ad imparare le lingue, soprattutto l’inglese. Il 72% degli italiani impara delle frasi in inglese prima di viaggiare, secondo uno studio realizzato da ABA English, accademia d’inglese online con milioni di alunni in tutto il mondo. Per aiutare tutti coloro che scelgono di partire verso paesi anglofoni nelle ...

Viaggi e turismo : ecco la città più vivibile del mondo : E’ Vienna la città più vivibile del mondo nel 2018. Lo afferma il Global Liveability Index pubblicato annualmente dalla Economist Intelligence Unit, secondo cui quest’anno la capitale austriaca ha scalzato Melbourne, che aveva il primato nelle ultime sette edizioni. La classifica si basa su una serie di parametri tra cui infrastrutture, educazione, servizi sanitari, e esamina ogni anno 150 città del mondo. “Negli ultimi anni le ...