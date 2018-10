ilfattoquotidiano

: Da Il Fatto Quotidiano - mbwManzoni : Da Il Fatto Quotidiano - Noovyis : Un nuovo post (Ventimiglia, frontiera senza Shengen da tre anni. La denuncia: “Procedure violano diritti sono un co… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Da oltre treil governo francese ha deciso di ristabilire i controlli sullainterna con l’Italia, una decisione che viola i termini previsti dal Regolamento di Schengen: “È possibile sospendere il trattato per sei mesi, in casi eccezionali, e rinnovare i controlli fino a un massimo di tre– spiega Emilie Pesselier, responsabile del monitoraggio delle violazioni deiallafranco-italiana per conto dell’associazione francese Anafé – ma il governo francese è già andato oltre a quanto previsto dalle regole comunitarie da un anno. Nonostante le nostre denunce non è stato avviato alcun procedimento per sanzionare queste violazioni come ci si potrebbe aspettare”. Il 30 ottobre scade l’ultimo ‘rinnovo’ della sospensione di Schengen, ma se da Bruxelles continueranno a ‘chiudere gli occhi’ sulle violazioni francesi tutto fa presupporre che i ...