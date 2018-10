Veneto | Anci | Consiglio autonomie locali strumento importante istanze territori 2

Veneto : Anci - Consiglio autonomie locali strumento importante istanze territori : Padova, 11 ott. (AdnKronos) - Il prossimo 12 ottobre, come deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sono state fissate le elezioni del Consiglio delle autonomie locali (Cal). Il Cal è stato istituito dalla Legge Regionale n.31 del 25 settembre 2017 n. 31 in attuazione dell’art.

Veneto : Anci - fusione tra Comuni - processo che può migliorare i servizi (2) : (AdnKronos) - “Le fusioni - afferma la Presidente Maria Rosa Pavanello - rappresentano uno strumento per poter amministrare in modo più efficace il territorio. Infatti molti Comuni di piccola e media grandezza sono oggi in difficoltà perché hanno scarse risorse che servono per far fronte alle emerge

Veneto : Anci - fusione tra Comuni - processo che può migliorare i servizi : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - “La fusione tra Comuni è un processo che l’Anci Veneto sostiene, da sempre, perché può rappresentare un opportunità per migliorare i servizi offerti ai cittadini. Non è nostra intenzione, però, influenzare il voto che ci auguriamo possa essere una bella pagina di democr

Veneto : assessore Forcolin - anticipata ancora di più manovra bilancio 2019 -2021 (2) : (AdnKronos) - “Riuscire a cominciare da inizio anno con un bilancio approvato e non provvisorio – aggiunge - significa poter avviare da subito liquidazioni verso creditori. Ma significa anche poter aprire da subito i bandi in tutte le linee di spesa che hanno copertura. Bandi per le imprese, azioni

Veneto : assessore Forcolin - anticipata ancora di più manovra bilancio 2019 -2021 : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - “L’anno scorso la giunta regionale aveva approvato la proposta di manovra di bilancio il 17 ottobre, anticipandola rispetto all’anno precedente in cui era stata approvata il 26 ottobre. Quest’anno abbiamo ulteriormente anticipato i tempi, approvandola l’8 ottobre. Il no

Comuni : Anci Veneto - da Mef via libera ad utilizzo avanzi di amministrazione (2) : (AdnKronos) - “Queste risorse – spiega la Presidente Maria Rosa Pavanello – possono rappresentare uno strumento utile ed utilizzabile per i nostri Comuni in grado di sbloccare e liberare gli investimenti. In Veneto molti Comuni hanno già estinto i prestiti e così, pur essendo fra quelli meno indebit

Comuni : Anci Veneto - da Mef via libera ad utilizzo avanzi di amministrazione : Padova, 3 ott. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello, annuncia l’invio della circolare da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze che certifica che le città metropolitane, le province e i Comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione

Olimpiadi Invernali 2026 - stop di Giorgetti. Lombardia e Veneto rilanciano : Teleborsa, - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti , frena sulle Olimpiadi Invernali 2026. Durante un'audizione al Senato, a proposito della ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : 'La candidatura dell'Italia è morta qui'. Ma Lombardia e Veneto rilanciano : 'Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti'. Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. LEGGI ANCHE Olimpiadi 2026, Sala: 'Milano c'è, ma deve essere primo nome nel brand'. Valente: 'Così non è possibile procedere' 'Io ritengo che una cosa così importante come ...