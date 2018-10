Vela – Al via domani la XV Coppa Lino Favini

Dal cibo ai viaggi - la fidanzata di Cutrone sVela le sue passioni ed i suoi ‘segreti’ : “in famiglia siamo della Juventus” : Francesca Valenti, fidanzata di Patrick Cutrone, parla del suo amore per l’attaccante del Milan e delle sue passioni oltre il calcio Francesca Valenti, dopo essere uscita allo scoperto come fidanzata di Patrick Cutrone, si racconta in un’intervista. All’allegato domenicale della Gazzetta dello Sport, ‘Fuorigioco‘, la giovane Wags rossonera confessa: “il calcio è diventato una passione anche mia grazie a ...

Fabrizio Corona - entra al Grande Fratello Vip 2018 per Silvia Provvedi?/ Gabriele Parpiglia sVela la verità : Fabrizio Corona pronto ad entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 2018 per un confronto con Silvia Provvedi? Gabriele Parpiglia svela l'arcano su Instagram(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:24:00 GMT)

GEMMA GALGANI SCEGLIERÀ MARCO O ROCCO?/ Uomini e donne - un viaggio d'amore sVela la decisione (Trono Over) : GEMMA GALGANI sarà l'indiscussa protagonista della puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne: la dama accetterà di farsi corteggiare da MARCO e Rocco.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 15:10:00 GMT)

Grande Fratello Vip : Elia Fongaro riVela di avere un debole per Silvia Provvedi : Due concorrenti del “Grande Fratello Vip 3”, anche se per il momento non condividono la stessa casa, stanno attirando l'attenzione dei telespettatori. Stiamo parlando di Silvia Provvedi che sta trascorrendo una settimana nella zona denominata “Caverna” e del bellissimo modello Elia Fongaro. L’artista modenese e l’ex velino di “Striscia la notizia”, anche se si sono visti davvero poco, hanno dimostrato di avere un interesse reciproco. Alcune ore ...

Udinese - Velazquez : “arriviamo in buone condizioni” : “Non sarà una partita facile ma penso che non lo sia neanche per la Lazio”. Così il tecnico dell’Udinese Julio Velazquez presentando il turno infrasettimanale di domani alle 19 allo stadio Friuli Dacia Arena con la formazione di Inzaghi. “Arriviamo dopo una vittoria, dopo tre punti importanti, per questo penso che arriviamo alla sfida in una buona condizione – ha spiegato – ho la massima fiducia in ...

Vela – Al via la 6ª edizione di Sport in Darsena : Sport in Darsena – 6^ edizione: dal 27 settembre torna la festa della cultura e dello Sport ravennate, in un’edizione ricca di “Sport spettacolo” Il progetto “Sport in Darsena” è la grande festa di tutte le società Sportive della città di Ravenna, organizzata e coordinata dal Circolo Velico Ravennate. Quest’anno l’evento si svolgerà dal 27 al 30 settembre in Darsena di città, in ...

Giro d’Italia 2019 – Addio al via ‘straniero’ : sVelata la Grande Partenza dell’edizione 102 : Presentata la Grande Partenza del Giro d’Italia 2019: l’edizione 102 della Corsa Rosa partirà dall’Emilia Romagna La stagione 2018 di ciclismo non è ancora del tutto terminata: si attende infatti con ansia la prova il linea dei Mondiali 2018 di Innsbruck, con gli italiani in corsa a caccia di un buon risultato. Successivamente ci sarà ancora qualche interessante corsa da seguire, ma c’è chi pensa già alle Grandi ...

SVelato l’instore tour di Alessandra Amoroso per 10 - al via da Milano il 5 ottobre : tutte le date : Dopo settimane di attesa, finalmente ufficiale l'instore tour di Alessandra Amoroso per 10, nuovo album di inediti dal 5 ottobre. L'artista di Galatina ha appena pubblicato un video nel quale ha Svelato le date dei firma copie per la sua prossima prova di studio. Si parte dalla prima data al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano per proseguire in un lunghissimo tour che toccherà tutta Italia nelle settimane successive. Alessandra ...

Fabrizio Corona - la riVelazione shock : “Silvia Provvedi ha rischiato di uccidermi” [FOTO] : 1/24 Foto Instagram ...

“Ha rischiato di uccidermi”. Fabrizio Corona - la riVelazione choc su Silvia Provvedi : com’è davvero : È un fiume in piena, Fabrizio Corona. Intervistato a Verissimo di Silvia Toffanin parla della sua vita, dei suoi processi e dei suoi affari. E parla anche di Silvia Provvedi, la sua ex. La relazione con la cantante de Le Donatella, nata ai tempi della prima scarcerazione, è finita in estate, e lei ha trovato presto consolazione tra le braccia di Federico Chimirri, dj ex ex corteggiatore di Nilufar Addati a ”Uomini e Donne”. ...

Dal mare al piatto - ricerca sVela il “viaggio” delle microplastiche : Le microplastiche in mare alterano l’ecosistema, a partire dai microorganismi marini, ed entrano nella catena alimentare. La conferma arriva dall’elaborazione dei primi risultati dell’esperimento scientifico svolto nel golfo di Napoli dalla stazione zoologica Anton Dohrn, che ha installato sei grandi laboratori sommersi di oltre 15 metri di profondità e 2 metri di diametro per il campionamento delle acque nell’area di ...

BARBARA DE SANTI NUDA SU INSTAGRAM/ Uomini e Donne Over - foto : sVelati i messaggi inviati a Riccardo Guarnieri : BARBARA De SANTI NUDA su INSTAGRAM dopo la lite con Gemma Galgani al trono Over di Uomini e Donne: la dama fa impazzire i social e scatena la reazione della rivale?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:27:00 GMT)

'Viviamo in un mondo immaginato 60 anni fa' : un libro sVela perché 'Il futuro è sempre esistito' : Quello che è interessante è che alla fine tutto torna, nel mio libro scienza e tecnologia si mischiano con la fantasia in un puzzle perfetto. Man mano che andavo avanti mi sembrava incredibile come ...

Raiola sVela il futuro di Pogba : via dallo United - ecco dove andrà : Mino Raiola e le sue intenzioni in merito al futuro di Paul Pogba che sarà lontano dal Manchester United: i dettagli “Tre anni e poi la Spagna”. Queste le intenzioni di Mino Raiola, rivelate al proprio assistito Paul Pogba prima di portarlo al Manchester United. L’indiscrezioni sul futuro del Polpo arrivano dal Manchester Evening News, con tanto di possibile sostituto ai Red Devils di Pogba. Dovrebbe essere Saul Niguez ...