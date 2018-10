Vauro Senesi | la vignetta ' fuori dal mondo' contro Matteo Salvini | ' Prima gli immigrati'

Lega condannata - Vauro Senesi gode : la vignetta su Matteo Salvini in versione 'scheletrini' : Un Salvini ridotto in versione 'scheletrini' dal colpo milionario alle casse del Carroccio che lo costringe, almeno nel mondo di Vauro, alla miseria. Insomma, non avevamo dubbi al riguardo, il ...