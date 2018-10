Valeria Marini a Temptation Island Vip | Costanzo | “La sua strategia ha funzionato”

Ivan Gonzales e Valeria Marini - solo in flirt?/ Dopo Temptation Island Vip - tronista a Uomini e Donne? : Ivan Gonzalez e Valeria Marini: nessuna frequentazione per la coppia Dopo Temptation Island Vip. Per il modello spagnolo si aprono le porte di Uomini e Donne?(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 08:00:00 GMT)

Valeria Marini e Patrick Baldassari/ L'amore tra i due è finito (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, L'amore tra i due è finito, evidentemente le differenze erano troppe. Hanno già altri fidanzati? (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 07:16:00 GMT)

Le Iene : Nicola Savino lancia una frecciatina a Valeria Marini : Nicola Savino a Le Iene: la battuta in diretta su Valeria Marini Le Iene, tra una difficoltà e l’altra della conduttrice Alessia Marcuzzi, sono finalmente in diretta su Italia 1. Nicola Savino, che insieme alla sua collega sono al timone di questa edizione, come al solito, non ha evitato di mandare qualche frecciatina a qualche suo collega prima di un lanciare un servizio. Questa volta è stato il turno di Valeria Marini. Cosa è successo? ...

L’addio a Baldassarri - la ricerca dell’«amore vero» : Valeria Marini tra passione e sentimento : Lo spot ammiccante per IP (1994-1996)Smaschera gli autori di Scherzi a Parte (1994)Le anguille di Bigas Luna (1996)Il lato b a Sanremo 97La relazione tempestosa con Cecchi Gori (2001)Il libro-confessione (2008)Si racconta senza filtri nel suo docu-reality (2009)Le calze rotte a Domenica In (2009)I battibecchi con la Moric a L’Isola dei Famosi 9 (2012)Giochi peccaminosi con la frutta (2012)Il bagno nella Fontana di Trevi (2012)Le nozze-lampo con ...

Temptation Island Vip - Valeria Marini umiliata dalla frase di Patrick sulla maternità mancata : bufera sul web : FUNWEEK.IT - A Temptation Island Vip il falò tra Patrick Baldassarri e Valeria Marini era certamente il più atteso e ha fatto scattare anche qualche polemica sui social dove tanti...

Temptation Island Vip : Valeria Marini e Patrick abbandonano il programma da soli : Temptation Island Vip è arrivato al rush finale e a differenza della versione nip, non ci sara' una puntata speciale in cui verra' raccontato il prosieguo delle relazioni delle sei coppie dopo la fine del programma; ma non preoccupatevi, Maria De Filippi ha deciso d'inserire un breve speciale, durante la puntata di Uomini e Donne che andra' in onda giovedì 11 ottobre. Intanto, come molti di voi gia' sapranno, tre coppie hanno abbandonato il ...

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati/ La showgirl conquista i social (Temptation Island Vip) : Valeria Marini e Patrick Baldassari, se questa avventura per i due avesse un titolo potremmo trovarci di fronte a "Quando scopri che niente era come credevi" (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 09:07:00 GMT)

Temptation Island : Valeria Marini e Patrick Baldassari - l’addio all’ultimo falò : È arrivato l’atteso momento del falò di confronto tra Valeria Marini e Patrick Baldassari a Temptation Island Vip. Martedì 10 ottobre è andata in onda l’ultima puntata del reality delle tentazioni che ha visto protagoniste le ultime tre coppie ”in gara”: Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Golastra e Andrea Zenga e Valeria Marini e Patrick Baldassari. Il falò della coppia ‘stellare’ inizia con i famosi ...

Temptation Island VIP - Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati : Esattamente come per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, il percorso sentimentale di Valeria Marini e Patrick Baldassari si è interrotto al termine di Temptation Island VIP.Al falò di confronto finale la showgirl ha lamentato dell'indifferenza da parte di Patrick "non mi hai mai dato attenzione, non mi hai mai mandato messaggi d'amore" aggiungendo di essere stata oggetto di offese da parte sua, mentre Baldassari evidentemente deluso da ...

Sossio Aruta diventa Sonzo/Video - gaffe di Valeria Marini a Temptation Island Vip : la Ventura scoppia a ridere : Valeria Marini commette una gaffe durante il falò di confronto e chiama Sossio Aruta "Sonzo". Simona Ventura non trattiene le risate a Temptation Island Vip(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 00:50:00 GMT)