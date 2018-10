Valentina Ferragni | «Gli haters mi odiano perché sono frustrati»

The Ferragnez - Valentina Ferragni e Luca Vezil a Temptation Island Vip : «Hanno rifiutato» : Dopo il matrimonio dei Ferragnez tutte pazze per Luca Vezil. Da quando il fidanzato di Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara, si è mostrato sui social in smoking per il matrimonio dell'...

Luca Vezil - chi è e cosa fa il fidanzato di Valentina Ferragni : Luca Vezil è il fidanzato di Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara. Fisico scolpito, sorriso che conquista e una carriera da fashion blogger, Luca è stato uno dei protagonisti del matrimonio di Fedez e Chiara. Originario di Genova, è laureato in odontoiatria e ha quasi 700 mila follower su Instagram. Sui social posta foto che lo ritraggono nei suoi viaggi in giro per il mondo, fra abiti firmati e location da sogno che raccolgono migliaia ...

Temptation Island Vip - Valentina Ferragni e Luca Vezil contattati : ecco perché hanno rifiutato : Temptation Island Vip, Valentina la sorella di Chiara Ferragni doveva partecipare: ecco perché lei e il fidanzato Luca Vezil hanno rifiutato Un altro scoop sulla prossima e primissima edizione di Temptation Island Vip ci è stato rivelato in queste ore da uno degli autori del programma. Gabriele Parpiglia, nello specifico, su Instagram stories ha svelato […] L'articolo Temptation Island Vip, Valentina Ferragni e Luca Vezil contattati: ecco ...

Valentina E FRANCESCA FERRAGNI - SORELLE DI CHIARA/ Foto - cosa indosseranno al matrimonio? La scelta è... : VALENTINA e FRANCESCA FERRAGNI sono le SORELLE di CHIARA FERRAGNI. Influencer la prima, dentista la seconda, questa sera indosseranno un abito di Alberta Ferretti. Ecco le news.(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 11:08:00 GMT)

