Uxor Film | Concorso per giovani artisti 31 12 2018

Uxor Film : Fine riprese per “Atto di Carità” : Il regista Michelangelo di Pierro, assieme alla sua troupe, ha finito le riprese del FILM Atto di Carità, prodotto dalla UXOR FILM! Ma facciamo un passo indietro, prima di cominciare: Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, la UXOR FILM è una neonata società di produzione nell’ambito del videomaking (commerciale e artistico), che ha come principale interesse quello di valorizzare giovani talenti che per troppo tempo sono rimasti ...

Concorso per il sostegno di giovani artisti : Uxor Film : La Uxor Film ha avviato una gara a procedura aperta,che ha scadenza il 31/12/2018, per l’affidamento di n. 1 poster promozionale alternativo a quello originale, in relazione al cortometraggio dal titolo Atto di Carità. Questo Concorso è indirizzato a tutti i giovani artisti (disegnatori, illustratori, fumettisti, pittori, ecc…) che rientrano nella fascia d’età 16-32 compiuti entro la fine del suddetto Concorso. Come partecipare? L’artista ...

Uxor Film : Fine riprese per “Atto di Carità” : Il regista Michelangelo di Pierro, assieme alla sua troupe, ha finito le riprese del FILM Atto di Carità, prodotto dalla UXOR FILM! Ma facciamo un passo indietro, prima di cominciare: Per chi non ne fosse ancora a conoscenza, la UXOR FILM è una neonata società di produzione nell’ambito del videomaking (commerciale e artistico), che ha come principale interesse quello di valorizzare giovani talenti che per troppo tempo sono rimasti ...