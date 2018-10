Usa | Wall Street crolla per le vendite sui titoli tecnologici e Trump accusa la Fed

ilfattoquotidiano

: Qui nascoste nel testo ci sono curiose ammissioni *** Usa, l'accusa di Trump dopo il crollo di Wall Street: 'La Fed… - borghi_claudio : Qui nascoste nel testo ci sono curiose ammissioni *** Usa, l'accusa di Trump dopo il crollo di Wall Street: 'La Fed… - MediasetTgcom24 : Casa Bianca dopo crollo di Wall Street: 'L'economia Usa è forte' #usa - MediasetTgcom24 : Wall Street chiude in forte calo, Casa Bianca: economia Usa è forte #DonaldTrump -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “Penso che la Fed stia commettendo un errore. Penso che sia impazzita“. Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha reagito così al tonfo diche mercoledì ha chiuso la sua peggiore seduta degli ultimi otto mesi con il Dow Jones a -3,1%, l’indice Nasdaq a -4,08% e lo S&P 500 a -3,27%. Tutta colpa, secondo, dei rialzi dei tassi decisi dalla banca centrale. “Sono fortemente in disaccordo con quello che la Fed sta facendo”, ha ribadito il tycoon. A pesare sugli indici, che da febbraio non registravano un calo così forte, è stata in realtà l’ondata disui– -6,15% per Amazon, -4,6% Apple e Google, -8,4% per Twitter – che ha aggravato le perdite in una giornata in cui gli investitori erano già preoccupati per il balzo dei rendimenti sui Treasury (idi Stato Usa) e l’impatto dei dazi e della guerra ...