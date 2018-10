USA | ritrovati vivi 123 bambini rapiti | erano destinati al mercato degli sfruttatori

Blastingnews

: Usa, rapiti per traffico sessuale: ritrovati 123 bambini a Detroit #Usa - MediasetTgcom24 : Usa, rapiti per traffico sessuale: ritrovati 123 bambini a Detroit #Usa - interrisnews : #Bambini Ritrovati oltre 100 scomparsi, alcuni per traffico sessuale. Ne mancano 200 #WayneCounty #Usa - infoitestero : Usa, ritrovati vivi 123 bambini scomparsi: erano destinati al mercato del sesso -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Da Detroit la più grande citta' dello stato del Michigan arriva una storia scioccante che ha come protagonisti centinaia di. Nei giorni scorsi, gli agenti della United States Marshals Service agenzia federale di polizia, nell'ambito di una delicata operazione denominata MI Safe Kid hanno ritrovato, e messo in salvo, 123 ragazzini che risultavano scomparsi da tempo. VIDEOI minori, secondo quanto affermato dalle agenzie di stampa americane,alnero del sesso. L'esito dell'operazione, che si è svolta lo scorso 26 settembre, è stato reso nota solo ora per motivi di sicurezza. Operazione MI Safe Kid Gli U.S. Marshals Service, nell'ambito dell'operazione MI Safe Kid - volta ad individuare 301 minori scomparsi a Detroit e dintorni - hanno localizzato e liberato 123scomparsi. La delicata operazione si è svolta nella Wayne County, ...