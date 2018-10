Usa | l' uragano Michael tocca la Florida | un morto | Governatore | tardi per fuggire | Le

Uragano Michael ha portato una 'Devastazione inimmaginabile' in Usa : Le ultime sono state ore di grande tensione per via dell'arrivo dell'Uragano Michael negli Usa. Fortunatamente il pericolo derivante dal cataclisma è scemato. Infatti, Michael è diventato una tempesta tropicale ma ha causato durante il suo tragitto, come era stato predetto dal Governatore della Florida Rick Scott, 'Una devastazione inimmaginabile'. I danni economici che ha arrecato l'Uragano alla popolazione sono molto alti e si contano già due ...

Usa - prima vittima uragano Michael : 01.30 Un uomo è rimasto ucciso da un albero caduto sulla sua casa a Greensboro, in Florida, per l'uragano Michael. Lo ha riferito il portavoce della contea di Gadsden, Anglie Hightower, precisando che nella zona c'è stato anche un ferito e che i danni sono "catastrofici".

Uragano Michael : sara' un disastro negli Usa - ciclone quasi a categoria 5 - a breve l'impatto in Florida - DIRETTA LIVE : Impressionante Uragano Michael in arrivo sulla Florida. Sarà un disastro, ciclone sempre più forte. Ci stiamo ovviamente concentrando molto sull'Italia in queste ultime ore alle prese con una...

Usa - l'uragano Michael verso la Florida | Governatore : troppo tardi per evacuare | Le foto : L'allarme lanciato da Rick Scott lascia poche speranze: "E' una tempesta mostruosa" che ha raggiunto la categoria 4 nella scala di pericolosità

Uragano Michael sempre più potente - le autorità Usa : 'E' molto pericoloso' - già 13 morti in America Centrale : Sale l'allerta per l'arrivo sulle coste degli Stati Uniti dell'Uragano Michael che nell'America Centrale ha causato 13 morti. Il National Hurricane Center ha fatto salire di livello la tempesta ...

Usa - URAGANO MICHAEL VERSO LA FLORIDA/ Ultime notizie - categoria 4 - il governatore “Scappate” : URAGANO MICHAEL VERSO la FLORIDA “E’ mostruoso, scappate”. Ultime notizie, in arrivo devastante tempesta sulla costa sud est degli Stati Uniti: giungerà oggi(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 11:53:00 GMT)

L’uragano Michael arriva negli Usa. Il governatore della Florida : “È mostruoso - scappate” : Il Sunshine State, oltre all'Alabama, ha dichiarato lo stato di emergenza per l'Uragano Michael, che si sta rafforzando e che dovrebbe colpire la punta meridionale della Florida nella giornata di oggi. Le forti piogge e le inondazioni nel weekend hanno già causato 13 morti nell’America centrale.Continua a leggere

Usa - uragano "Mike" spaventa la Florida : 23.49 "Michael". Questo il nome dell'uragano di categoria 3 (su 5), con venti fino a 195 km orari che si dirige verso la Florida,negli Usa. Il governatore Scott ai cittadini: "Evacuate,non nascondetevi. La tempesta può essere fatale". L'impatto a terra è previsto per domani. Michael dovrebbe abbattersi nel sud della Florida, poi Alabama, Georgia, Carolina del nord e del sud. Mobilitati 1250 uomini della guardia nazionale. Al suo passaggio in ...

Paura in Usa - uragano Michael si dirige verso la Florida : “Seguire le indicazioni delle autorità” : “È essenziale prestare attenzione alle direttive delle autorità del vostro Stato e locali. Siate pronti, attenti e al sicuro!”. È quanto scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, a proposito della Florida, verso cui si sta dirigendo l’uraganoMichael, attualmente nel Golfo del Messico. “L’uragano si sta dirigendo verso il panhandle della Florida” e “potrebbe colpire anche, successivamente, parti ...

Usa - l'uragano Michael verso la Florida : 'Rischio devastazione totale' : La tempesta "costituisce una minaccia mortale perché diventa più forte, possiamo aspettarci che tocchi terra come tempesta di categoria 3 . Siamo pronti al 100%", ha aggiunto Scott. I venti, che ...

Usa - arriva l’uragano Michael. Stato d’allerta in Florida - già 13 morti a Cuba : Dopo essere transitato da Cuba l'uragano Michael si appresta a toccare la costa statunitense. Da domani alle intense piogge potrebbero aggiungersi venti a oltre 200 chilometri orari. Indetto lo Stato di allerta lungo tutta la costa del Golfo del Messico, da Tampa, in Florida, fino a New Orleans, in Louisiana.Continua a leggere

Usa - “Michael” è ufficialmente un uragano - molto pericoloso per la Florida : a Cuba già forti venti e piogge intense : Un sistema tropicale si è rapidamente intensificato nell’uragano Michael a largo della Penisola dello Yucatan e le acque calde del Golfo del Messico sulle quali si sposterà potrebbero continuare ad alimentare il suo rafforzamento. Michael potrebbe trasformarsi in un grande uragano (categoria pari o superiore a 3) con venti che potrebbero raggiungere i 178 km/h entro la giornata di domani, 9 ottobre, prima di un “landfall” atteso sulla Florida, ...

