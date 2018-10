USA | l' inflazione a settembre cresce meno del previsto

USA - inflazione agosto cresce sotto attese : cresce lievemente l' inflazione negli Stati Uniti nel mese di agosto . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,2%. ...

L'inflazione corre - ma solo a ca USA del petrolio più caro : L'accelerazione dei prezzi in atto in Italia dovrebbe già ridimensionarsi nel corso del 2019. Consumi interni e investimenti, infatti, restano fiacchi. Ma intanto i tassi d'interesse riprendono a ...

Crisi Turchia - Erdogan : boicotteremo prodotti USA tra cui iPhone. 'Uniti contro dollaro - forex - inflazione e tassi di interesse' : Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan promette vendetta agli Stati Uniti di Trump, e annuncia in una Turchia scossa dal crollo della lira, -40% dall'inizio dell'anno, l'intenzione di ...

USA - a luglio inflazione in lieve crescita ed in linea con le attese : Teleborsa, - Cresce lievemente l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di luglio. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile ...