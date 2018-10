Urne in plexiglass e cabine con l' apertura rivolta verso gli scrutatori | cosa prevede la

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018)in, seggio aperto e possibilità per gli universitari fuorisede di votare per i referendum e per le Europee nel comune dove si risiede in quel momento: sono alcune delle novità introdotte dalla proposta di legge approvata oggi dall'Aula della Camera. Il testo, primo firmatario Dalila Nesci (M5s), che passa ora al Senato, è stato approvato con il voto a favore della maggioranza e di Leu, l'astensione di Pd e Fdi e il no di FI che è contro le norme che riguardano glidei seggi elettorali e l'ampliamento dei soggetti abilitati ad autenticare le firme necessarie per proporre referendum e leggi di iniziativa popolare.In ogni caso, riscuote consenso la possibilità di avere più trasparenza in tutte le consultazioni elettorali e di ridurre al massimo il voto di scambio grazie allein plexiglas. Sono modificate, nella ...