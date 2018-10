Uragano Michael in Florida | le impressionanti immagini dall'alto su Mexico Beach

Uragano Michael si abbatte su Florida e Georgia : almeno due morti e 380mila persone al buio. Venti a 247 km/h : L’ Uragano Michael , definito il “peggiore degli ultimi 100 anni“, si è abbattuto sul sud-est degli Stati Uniti causando almeno due morti e lasciando migliaia di persone al buio. Le due vittime sono una bambina di 11 anni, uccisa in Georgia da un albero che si è abbattuto sulla sua abitazione, e un uomo, schiacciato dal tetto della propria casa a Greensboro in Florida , crollato sempre a causa di un tronco ...

Uragano Michael - scene apocalittiche in Florida : case distrutte - alberi abbattuti e detriti ovunque per il 3° uragano più forte di sempre negli USA [GALLERY] : 1/38 ...

Uragano Michael ha portato una 'Devastazione inimmaginabile' in USA : Le ultime sono state ore di grande tensione per via dell'arrivo dell'Uragano Michael negli Usa. Fortunatamente il pericolo derivante dal cataclisma è scemato. Infatti, Michael è diventato una tempesta tropicale ma ha causato durante il suo tragitto, come era stato predetto dal Governatore della Florida Rick Scott, 'Una devastazione inimmaginabile'. I danni economici che ha arrecato l'Uragano alla popolazione sono molto alti e si contano gia' due ...