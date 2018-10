Uomini e donne | la tragedia di Valentina Autiero | umiliata e rifiutata | crolla in un

Uomini e donne - Giorgio Manetti e Gemma Galgani : lo scandalo - messaggi sospetti alle spalle della redazione : Gemma Galgani e Giorgio Manetti si sono scambiati dei messaggi fuori da Uomini e donne . A rivelarlo è proprio l'ex cavaliere in un'intervista al settimanale Nuovo . I fan della coppia, però, non ...

Nicoletta Larini innamorata a Uomini e Donne : “Stefano è l’unico” : Uomini e Donne: le dolci parole di Nicoletta Larini per Bettarini Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono intervenuti oggi nello studio di Uomini e Donne per commentare insieme a Maria De Filippi, Simona Ventura e tutto il parterre del programma della loro avventura televisiva fatta a Temptation Island Vip e soprattutto per far sapere a tutti come stava andando ora il loro rapporto. Da come i due avevano trascorso separati nei loro ...

Bettarini e Nicoletta a Uomini e Donne : una frase di lei colpisce tutti : Bettarini e Nicoletta nello studio di Uomini e Donne: la Larini colpisce tutti nella puntata speciale di Temptation Island Vip Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, ospiti nello studio di Uomini e Donne per la puntata speciale di Temptation Island Vip, confermano di essere molto innamorati. Per loro c’è pochissimo spazio, in quanto sembra ormai chiaro […] L'articolo Bettarini e Nicoletta a Uomini e Donne: una frase di lei colpisce ...

Uomini e donne lascia il posto a Temptation Island Vip : lo speciale “un mese dopo” in onda oggi : E alla fine Maria De Filippi ha dovuto cedere al volere di Mediaset, almeno così sembra, e impegnare un pomeriggio per lo speciale Temptation Island Vip 2018 un mese dopo che non andrà in onda martedì prossimo nel prime time, ma oggi. Le coppie vip che hanno preso parte alla prima edizione del reality sui sentimenti in versione vip saranno oggi in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45 e al posto della prima puntata settimanale del trono ...

Uomini e Donne - Sossio dichiara : “Abbiamo fatto l’amore” Ma non è vero! | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una puntata speciale di Uomini e Donne, dedicata a Temptation Island Vip. In studio alcune delle coppie del reality show, tra le quali Sossio e Ursula, Stefano e Nicoletta e Alessandra e Andrea. La puntata continuerà domani pomeriggio su Canale 5, quando si parlerà di cosa è successo dopo il falò tra Andrea Zenga, Alessandra Sgolastra e il single Andrea Cerioli, ma soprattutto ci sarà l’ingresso in studio ...

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini/ “Siamo più forti di prima” : le parole della coppia a Uomini e Donne : Stefano Bettarini e Nicoletta Larini: scoppia l'amore nella coppia. "Rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo" (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:08:00 GMT)

Uomini e Donne - Sossio svela quel dettaglio intimissimo : Ursula è una furia : Confronto infuocato in studio tra la coppia scoppiata a "Temptation Island Vip", l'ex calciatore non risparmia particolari...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo/ L'ex cavaliere criticato da tutti (Uomini e Donne - speciale Temptation Island) : Sossio Aruta e Ursula Bennardo, la storia d'amore tra i due sembra essere davvero finita per i comportamenti di lui nel programma (Uomini e Donne, speciale Temptation Island)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:40:00 GMT)

Uomini e donne - Giorgio Manetti : "Gemma Galgani mi ha mandato un messaggio..." : In un’intervista concessa al settimanale Nuovo, Giorgio Manetti ha rivelato di aver sentito di recente Gemma Galgani. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne - ha abbandonato il programma di Canale 5 da questa stagione - ha spiegato che è stata la dama torinese a cercarlo con un messaggio, sfruttando l'occasione della sua nuova attività lavorativa:Gemma mi ha fatto gli auguri per questa nuova avventura. La prima persona a farmeli, ...

SOSSIO ARUTA E URSULA BENNARDO/"Ho scoperto una cosa bruttissima" (Uomini e Donne - speciale Temptation Island) : SOSSIO ARUTA e URSULA BENNARDO, la storia d'amore tra i due sembra essere davvero finita per i comportamenti di lui nel programma (Uomini e Donne, speciale Temptation Island)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:00:00 GMT)

Nilufar salta lo speciale di Uomini e Donne e spiega perché : Uomini e Donne: Nilufar ha rivelato perchè non ha potuto partecipare Tra pochi minuti andrà in onda la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata a Temptation Island Vip. E in questa occasione, come rivelato dalle anticipazioni circolate on line in queste ultime ore, non ci sarà la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. A quel punto tanti loro fan si sono chiesti sui social il motivo per cui non siano riusciti a partecipare a ...

ANDREA ZENGA E ALESSANDRA SGOLASTRA/ Tornano insieme? Indecisioni dopo Uomini e Donne (Temptation Island Vip) : ANDREA ZENGA e ALESSANDRA SGOLASTRA, la loro storia d'amore è davvero finita? La trasmissione li ha messi a dura prova. (Uomini e Donne, speciale Temptation Island Vip)(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:33:00 GMT)