Uno dei carabinieri a processo per la morte di Stefano Cucchi ha ammesso di aver

Svolta nel caso Cucchi - Uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uo dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi r...

Venerdì 12 ottobre ci sarà Uno sciopero dei trasporti a Roma : Durerà 24 ore e riguarderà i dipendenti di Atac e Cotral, ma ci saranno le solite fasce di garanzia The post Venerdì 12 ottobre ci sarà uno sciopero dei trasporti a Roma appeared first on Il Post.

Alluvione Baleari - catastrofe a Maiorca : una mamma ha messo in salvo Uno dei suoi bambini e poi è morta - l’altro risulta disperso [FOTO] : 1/31 ...

"Gold on the Ceiling" dei The Black Keys Uno dei pezzi più forti del R'n'R contemporaneo : Dan Auerbach e la sua band da Akron, Ohio sanno come attaccare il pubblico contro la parte e farlo stare senza fiato per tutta la durata di un concerto. Raramente mi sono divertito come a un live dei ...

Provate subito la Google Fotocamera dei Pixel 3 - se avete Uno smartphone compatibile : Non solo nuove funzionalità, nella Google Fotocamera dei Google Pixel 3 ci sono anche diversi miglioramenti grafici e varie riorganizzazioni dei menù che fanno sì che sia ancora più appagante da utilizzare. L'articolo Provate subito la Google Fotocamera dei Pixel 3, se avete uno smartphone compatibile proviene da TuttoAndroid.

Valanga della Visaille : una guida tedesca patteggia 8 mesi Aosta - Andreas Sippel - 45 anni - accompagnava due clienti - Uno dei quali morto e ... : Ha patteggiato otto mesi di reclusione , pena sospesa, la guida alpina tedesca Andreas Sippel , 45 anni, accusato di omicidio colposo nel procedimento penale scaturito dalla Valanga che, il 2 marzo ...

Crozza a Fazio : “Sei Uno dei grandi nemici di Salvini con Macron - Merkel e una dozzina di Paesi europei. Ti odia come Stato sovrano” : Nella copertina di Che Fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai 1, Maurizio Crozza spiega perché l’avversione di Salvini nei confronti del conduttore sia in realtà una sorta di complimento: “Sei uno dei suoi grandi nemici insieme Juncker, Macron, Merkel e una dozzina di Paesi europei. In pratica ti odia come Stato sovrano”. Video Rai L'articolo Crozza a Fazio: “Sei uno dei grandi nemici di Salvini con Macron, Merkel e ...

Orrore nel Po - doppio macabro ritrovamento : Uno dei cadaveri è privo di testa e braccia : Il primo corpo è stato rinvenuto tra Porto Tolle e Taglio di Po: decapitato e senza le due braccia. L'avanzato stato di decomposizione non har reso possibile stabilirne neanche il sesso. Poco dopo, un nuovo ritrovamento: il cadavere di un anziano.Continua a leggere

È stato catturato Hisham al Ashmawy - Uno dei miliziani islamisti più pericolosi del Nord Africa : Le forze di sicurezza libiche hanno catturato Hisham al Ashmawy, uno dei miliziani islamisti radicali più pericolosi di tutto il Nord Africa. Ashmawy è un ex agente delle forze speciali egiziane con legami con al Qaida: da tempo organizzava operazioni The post È stato catturato Hisham al Ashmawy, uno dei miliziani islamisti più pericolosi del Nord Africa appeared first on Il Post.

Uno dei tre presidenti bosniaci sarà il serbo nazionalista Milorad Dodik : È considerato un politico spregiudicato vicino alla Russia, ed è favorevole alla secessione dalla Bosnia dei territori abitati da serbi The post Uno dei tre presidenti bosniaci sarà il serbo nazionalista Milorad Dodik appeared first on Il Post.

Pfas in Veneto - “a scuola usano acqua del rubinetto - che è inquinata. Uno scandalo sulla pelle dei nostri figli” : La scoperta più drammatica l’hanno fatta con il rientro a scuola. “Pensavamo di aver vinto una battaglia almeno nelle scuole elementari di Montagnana, in provincia di Padova, dove l’anno scorso l’acqua usata era quella dei ‘boccioni’. Adesso hanno ripreso a cucinare i pasti utilizzando l’acqua dell’acquedotto, inquinato dalle sostanze Pfas, le sostanze perfluoroalchiliche già penetrate nelle falde, ...

Rosario Livatino - santo il giudice ucciso dalla mafia?/ Processo canonizzazione - Uno dei killer testimonia : Rosario Livatino, santo il giudice ucciso dalla mafia? Si è chiusa la prima fase del Processo di canonizzazione, e uno dei killer figura nella lista dei 45 testimoni. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Era Uno dei volti di ‘’Bim Bum Bam’’. Indimenticabile Carlotta : ecco che fine ha fatto : Carlotta Pisoni Brambilla è uno dei volti più longevi di Bim Bum Bam, il programma televisivo per bambini trasmesso su Italia 1 e Canale 5 per oltre vent’anni, dal 1981 al 2002. Carlotta ha mantenuto la conduzione della trasmissione pomeridiana fino al 2000 insieme a Debora Magnaghi, Marco Bellavia e Manuela Blanchard. La Brambilla è stata molto apprezzata anche nella produzione di quattro stagioni della produzione dedicata alle ...