Under 21 | Azzurrini sfortunati e battuti dal Belgio in amichevole

Hockey su pista - Europei Under20 2018 : Italia in finale! Brividi con la Germania - poi gli azzurrini dilagano. All’ultimo atto c’è la Spagna : Italia in finale ma che paura nell’ultima partita degli Europei Under20 2018 di Hockey su pista. Quella che sembrava ormai una formalità ha rischiato di trasformarsi in una clamorosa beffa per gli azzurrini, che hanno sofferto oltremodo nella prima frazione contro la Germania, vittima sacrificale di turno, e poi hanno dilagato, conquistando la seconda posizione nel girone, valsa l’accesso all’ultimo atto del torneo. Pronti via ...

Under 21 - Italia-Albania 3-1 : la firma di Parigini sul tris degli azzurrini : Italia-Albania 3-1 , 27' Dimarco, 92' Vrioni, 93' Murgia, 94' Parigini, LA CRONACA DEL MATCH 1' SI PARTE! Comincia l'amichevole fra l'Italia e l'Albania 27' DIMARCO IN GOL! L'Italia va in vantaggio ...

LIVE Italia-Albania Under21 in DIRETTA : 0-0. Le formazioni ufficiali : azzurrini - serve una reazione d’orgoglio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dell’amichevole di calcio tra le nazionali under 21 di Italia ed Albania: gli azzurrini del CT Gigi Di Biagio sono chiamati al riscatto dopo la sonora sconfitta patita pochi giorni fa. A Cagliari l’avversario sarà di caratura modesta, ma sarà necessario ritrovare la fiducia per tornare a guardare con occhi diversi agli Europei del prossimo anno che l’Italia giocherà in casa e ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Italia Albania Under 21 : la coppia centrale degli azzurrini - le ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI Italia Albania Under 21: le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre, che si affrontano alla Sardegna Arena di Cagliari in una partita amichevole(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:47:00 GMT)

Under 21 - Slovacchia-Italia 3-0 : pesante sconfitta per gli azzurrini in amichevole : Slovacchia-Italia 3-0 , 9' Haraslìn, 50' Haraslìn, 56' Mraz, Riprende il cammino dell'Italia di Roberto Mancini, attesa dall'impegno in Nations League contro la Polonia, e riparte anche il percorso ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Doppio Haraslín - chiude Mráz : azzurrini annichiliti : Una brutta Italia Under 21 viene sconfitta con un sonoro 3-0 dai pari età della Slovacchia nell’amichevole disputata a Dunajska Streda: gli azzurrini di Di Biagio sono risultati praticamente assenti in una sfida a senso unico, indirizzata dopo pochi minuti e chiusa in avvio di ripresa. Pochi benefici dai cambi proposti. Nel primo tempo gli italiani sembrano iniziare bene, riversandosi nella trequarti avversaria, ma al primo affondo gli ...

LIVE Italia-Slovacchia Under21 - amichevole in DIRETTA : test importante per gli azzurrini verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OASport dell’amichevole tra le nazionali under 21 di calcio di Italia e Slovacchia, che si giocherà alle ore 18.30 alla “Mol Arena” di Dunajska Streda. Gli azzurrini, qualificati di diritto agli Europei di categoria del prossimo anno, continuano così il loro ciclo di impegni non ufficiali. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida amichevole delle nazionali under 21 di calcio tra Slovacchia ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini per continuare l’avvicinamento agli Europei 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Calcio - Italia-Slovacchia Under 21 : azzurrini in Slovacchia per continuare l’avvicinamento agli Europei casalinghi del 2019 : La Nazionale italiana di Calcio maschile Under 21 ha terminato la preparazione a Roma e si è recata a Dunajska Streda, città slovacca che domani ospiterà la gara amichevole tra Slovacchia e Italia. Il commissario tecnico Gigi Di Biagio ha dovuto rinunciare a Nicolò Barella (chiamato in Nazionale A), Alessandro Bastoni e Sandro Tonali (che ha lasciato il ritiro a causa dei problemi legati all’infortunio riportato nel club ...

Under 18 - Gli azzurrini Pugliese e Bronzo entrano nella storia : Crescono i giovani della Junior Fasano e confermano la politica vincente di una società che non ha mai perso di vista il settore giovanile in ottica futura. Tempo stimato di lettura: 1'

Canoa slalom - Europei junior/Under23 Bratislava 2018 : prima giornata di finali individuali priva di medaglie per gli azzurrini : Nessuna medaglia per l’Italia nella prima giornata di finali individuali agli Europei junior/under 23 di Canoa slalom: nonostante otto azzurrini in semifinale, il nostro contingente si dimezza nell’ultimo step prima della corsa alle medaglie, che ci vede rimanere a bocca asciutta. Nel K1 maschile junior ottavo Leonardo Grimandi in 90.89 e dodicesimo Valentin Luther in 135.84, mentre l’oro va allo spagnolo Miquel Trave in 85.70, ...

Canoa slalom - Europei junior/Under23 Bratislava 2018 : otto azzurrini su nove in semifinale! : Iniziano davvero bene gli Europei junior/under 23 di Canoa slalom per l’Italia: nella prima giornata di gare, riservata alle eliminatorie di quattro specialità, ben otto azzurrini su nove passano alle semifinali di sabato. Domani le qualificazioni delle altre specialità e le gare a squadre, sabato e domenica finali individuali. Nel K1 under 23 maschile passano in semifinale già nella prima discesa Marcello Beda, 12° in 89.46 (due penalità) ...