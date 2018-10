Un Talento al Giorno | Claud Adjapong | forte difensore del Sassuolo

Un Talento al Giorno : Manuel Lazzari - forte centrocampista della Spal : Manuel Lazzari è un esterno offensivo che gioca prevalentemente come laterale destro di centrocampo, ma all’occorrenza può giocare anche come terzino destro. Possiede grande dinamismo e buona capacità di corsa. Tatticamente si esprime meglio in un 3-5-2. Fa il suo esordio in Serie A il 20 Agosto 2017 allo Stadio Olimpico di Roma nel pareggio esterno di 0-0 contro la Lazio. Nella giornata seguente, il 27 agosto 2017, trova la sua ...

Un Talento al Giorno : Leo Stulac - forte centrocampista del Parma : Leo Stulac è cresciuto nelle giovanili del Koper, il 2 aprile 2011 a soli 16 anni e 6 mesi, fa il suo esordio in prima squadra nella partita vinta 3-0 contro il Maribor. SNL ovvero la massima serie slovena; dove in sei stagioni totalizza globalmente 104 presenze segnando 9 reti. Il 15 luglio 2016 viene acquistato dal Venezia dove firma un contratto biennale. Segna la sua prima rete in Serie B con i lagunari il 24 ottobre 2017, nella ...

Un Talento al Giorno : Alessandro Murgia - centrocampista della Lazio e dell’Under 21 : Alessandro Murgia è nato a Roma, cresce calcisticamente nel C.S. Colombo per poi passare alla Lazio con cui gioca con gli Allievi Nazionali nella stagione 2012-2013. Dalla stagione successiva fa parte della squadra Primavera con la quale disputa tre stagioni aggiudicandosi due Coppe Italia e una Supercoppa di categoria andando a collezionare 95 presenze e 22 reti. Nella stagione 2016-2017, l’allenatore Simone Inzaghi, che lo aveva ...

Un Talento al Giorno : Dawid Kownacki - forte attaccante della Sampdoria : Dawid Kownacki ha esordito giovanissimo, a soli sedici anni, subentrando a Kasper Hämäläinen il 6 dicembre 2013 nella vittoria per 2-0 contro il Wisla Kraków. Dopo dodici gol nella stagione 2016-2017 (uno con la seconda squadra del Lech Poznan), l’11 luglio 2017 si trasferisce a titolo definitivo alla Sampdoria. Al suo esordio in maglia blucerchiata, in Coppa Italia contro il Foggia il 12 agosto 2017, firma il suo primo gol ufficiale ...

Un Talento al Giorno : Alex Meret - dall’Udinese al Napoli a suon di milioni : Alex Meret dopo la trafila nelle giovanili del Donatello Calcio, passa al settore giovanile dell’Udinese nel 2012. Nella stagione 2015-2016 viene inserito in prima squadra come vice di Orestis Karnezis. Esordisce da professionista il 2 dicembre 2015, a 18 anni, nella partita del 4º turno di Coppa Italia vinta 3-1 contro l’Atalanta. Scende in campo anche nel turno successivo contro la Lazio, che elimina i friulani. Le due ...

Un Talento al Giorno : Simone Edera - forte attaccante del Torino : Edera è notato dal Torino mentre giocava sui campi dell’oratorio Valdocco, il calciatore si forma calcisticamente nelle giovanili granata, giocando in tutte le categorie sino ad approdare a quella Primavera. Nella stagione 2014-2015 contribuisce a condurre il Toro alla finale del campionato Primavera e alla conquista dello Scudetto di categoria, calciando il rigore decisivo nella vittoria per 7-6 (d.c.r) contro la Lazio. Con il ...

Rolando Mandragora è un centrocampista centrale di piede mancino, nasce come mediano ma può essere impiegato anche da mezzala. Gioca nell'Udinese, lo scorso anno a Crotone. Dotato di senso della posizione e buona visione di gioco, predilige la posizione di regista davanti alla difesa. All'occorrenza è stato utilizzato anche come difensore centrale.

Un Talento al Giorno : Moise Kean - forte attaccante della Juve : Moise Kean dopo gli inizi nei vivai di Asti prima e Torino poi, nel 2010 entra nel settore giovanile della Juventus. Nel corso della stagione 2016-2017 si divide tra la formazione Primavera di Fabio Grosso, con cui raggiunge la semifinale scudetto, e la prima squadra di Massimiliano Allegri. Con quest’ultima, il 19 novembre 2016 fa il suo esordio in Serie A, all’età di 16 anni e 8 mesi, subentrando all’84’ a ...

Miha Zajc è nato a San Pietro, il 1º luglio 1994, è un calciatore sloveno, centrocampista dell'Empoli e della nazionale slovena. È un trequartista che può giocare anche come centrale di centrocampo. È dotato di un'ottima tecnica di base. È abile nei calci piazzati e nella visione di gioco. Destro di piede, possiede inoltre un buon dribbling e un buon tiro dalla lunga distanza.

Un Talento al Giorno – Leonardo Spinazzola giovane calciatore della Juventus : Leonardo Spinazzola un terzino sinistro, all’occorrenza impiegabile anche sulla fascia destra, dalle spiccate doti fisiche e atletiche, resistente allo sforzo e che eccelle nel cambio di passo. Tra le sue migliori qualità c’è il dribbling, in particolare finte, sterzate e doppi passi che gli consentono di superare con facilità l’avversario: tale abilità lo rende molto efficace nell’uno contro uno e nelle giocate in ...

Un Talento al giorno – Cutrone - già campione al Milan : Patrick Cutrone è un calciatore italiano, attaccante del Milan, della nazionale italiana e della nazionale Under-21 italiana. Inizia la sua carriera calcistica nella Parediense, all’età di circa 8 anni viene ingaggiato dal Milan. Completata la trafila nel settore giovanile, compresa la Primavera ed a gennaio 2017 viene definitivamente aggregato alla prima squadra. Fa il suo esordio in Serie A il 21 maggio 2017, a 19 anni, subentrando ...

Christian Koaume è un calciatore ivoriano, attaccante del Genoa e della nazionale Under-23 ivoriana. Il giovane talento si è cresciuto tra Sassuolo ed Inter. Prima esperienza al Prato per poi passare nel Cittadella e nel Genoa. Gioca principalmente come punta centrale, in possesso di una buona tecnica di base ma anche di una notevole velocità; essendo anche un abile contropiedista può essere schierato come seconda punta.

Andrea Pinamonti è un calciatore italiano che gioca come attaccante per il Frosinone in prestito dall'Inter. L'8 dicembre 2016, Pinamonti ha fatto il suo debutto con i nerazzurri, all'età di 17 anni, contro lo Sparta Praga nell'ultima partita della fase a gironi della UEFA Europa League 2016-17. In questa stagione è in prestito al Frosinone.

Un Talento al Giorno : Trent Alexander-Arnold - giovanissimo difensore del Liveropool di belle speranze : Trent Alexander-Arnold è un terzino destro molto veloce e dotato di una poderosa accelerazione; abile nel tackle, ha dimostrato di avere una forte personalità. È stato paragonato al connazionale Ashley Cole. Cresciuto nel settore giovanile del Liverpool, fa il suo esordio il 14 dicembre 2016 nel match vinto 3-0 contro il Middlesbrough. Segna il suo primo gol con la maglia dei Reds il 15 agosto 2017 in occasione della vittoria esterna per ...