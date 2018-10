Un sondaggio pubblicato da Ubisoft farebbe pensare a una nuova collaborazione con Nintendo

eurogamer

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Mario + Rabbids: Kingdom Battle è andato molto bene sia perche per, dimostrando che le due società possono lavorare su un titolo crossover molto efficace. Ma ora, mentre aspettiamo Starlink: Battle For Atlas la prossima settimana, un nuovosuggerisce che potrebbero esserci altri crossover a venire.Come riporta Comicbook, l'utente Twitter Brybry haun tweet che mostra uninteressante inviato dalla società. Nelsi chiede ai fan quali sono i personaggiai quali sono più interessati.Potete vedere il tweet di Brybry più in basso, con un certo numero di personaggi suggeriti. Tra questi ci sono Daisy, Koopalings, Bowser Jr., Birdy, Kamek, Bowser, Luigi, Harmonie, Peach, Waluigi, Mario, Yoshi e Wario.Read more…