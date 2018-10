Un solo titolo positivo a Piazza Affari

Non chiamatelo solo remake : Resident Evil 2 a confronto con il titolo originale : "Pensiamo alle persone che l'hanno persino giocato mille volte, vogliamo che lo sentano fresco. Ecco perché non lo chiamiamo Resident Evil 2 remake. È un nuovo gioco costruito sopra quelle fondamenta. Non vogliamo che tu sappia esattamente come vengono risolti i puzzle, non vogliamo che tu sappia esattamente dove saranno i nemici. Vogliamo sorprenderti, quindi abbiamo cambiato un po' le cose". Con queste parole Mike Lunn di Capcom aveva ...

Tesla : direttore contabilità lascia dopo solo un mese - titolo a picco - -5% - nel pre-mercato : NEW YORK - dopo meno di un mese, il direttore contabilità di Tesla ha deciso di andarsene. Lo ha comunicato il produttore di auto elettriche in un documento depositato presso...

Motocross - GP Turchia MXGP 2018 : Jeffrey Herlings vince gara-2 ed è a un passo dal titolo. Cairoli è solo 15° : Jeffrey Herlings (KTM) è stato costretto ad un duello con Tim Gajser ma riesce comunque a conquistare anche la seconda manche del GP di Turchia 2018. L’olandese si aggiudica così la tredicesima vittoria di manche consecutiva, la 28esima di una stagione formidabile. Herlings porta il suo vantaggio in classifica iridata a +96 su un Cairoli che è incappato in una brutta manche chiusa in 15esima piazza, anche se i 100 punti ancora in palio ...

Inter – Spalletti pronto alla sfida contro il Sassuolo - ma non solo… L’allenatore fiducioso : “possiamo lottare per il titolo” : L’Inter secondo Luciano Spalletti: ad un giorno dalla chiusura del mercato estivo ed alla vigilia dell’esordio in Serie A contro il Sassuolo, le parole dell’allenatore in conferenza stampa “Col Sassuolo basta vedere lo score delle partite che abbiamo giocato contro di loro, per noi sono sempre state partite difficili. E’ subito una partita dura, durissima, ora non ci sono più partite per mettere a posto la ...