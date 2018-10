Un Boeing C-17 vola tra i grattacieli | paura per la manovra rischiosa

lastampa

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il passaggio del C-17 a Brisbane, capitale del Queensland, s'inserisce nell'ambito delle iniziative previste in città per il popolare festival annuale: un mese di spettacoli, eventi per famiglie e ...