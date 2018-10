Un assunto per ogni pensionato | patto tra governo e imprese di Stato

Di Maio : “Per ogni pensionato con quota 100 ci sarà più di un nuovo assunto” : Il governo si dice ottimista sulla manovra e il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, afferma: "Con la riforma di quota 100 ci sarà più di un’assunzione per ogni pensionato e molte aziende stabilizzeranno poi i dipendenti grazie al dl dignità". Gli fa eco Matteo Salvini: "Con il superamento della Fornero ci saranno decine di migliaia di posti di lavoro".Continua a leggere

La Vita Promessa - riassunto ultima puntata : finale aperto per Carmela e i suoi figli : ...

Agcom - il caso del segretario generale che faceva campagna per il Pd. “assunto senza i requisiti e l’anzianità richiesta” : “Leggere per capire meglio #ReferendumCostituzionale #in spiaggia”. Il messaggio via Twitter è accompagnato da una foto per suggerire una lettura sotto l’ombrellone: “Aggiornare la Costituzione” di Guido Crainz e Carlo Fusaro. Il volume, secondo Repubblica, è un pacato sì al Referendum costituzionale che sarà sottoposto al voto il 4 dicembre 2016 con la promessa (mai mantenuta) di Matteo Renzi di uscire dalla scena politica in caso di ...

Pony express morto per 3 euro/ Pisa - incidente Maurizio Cammillini : costretto a ‘correre’ per essere assunto : Maurizio Cammillini è morto a Pisa, era un Pony express di 29 anni che secondo la famiglia veniva spinto a correre per pochi euro. Una storia tragica che avrà delle conseguenze.(Pubblicato il Sun, 09 Sep 2018 10:55:00 GMT)

Lo Cicero a La Prova del cuoco - Anzaldi (Pd) protesta : “Perché la Rai ha assunto un omofobo e razzista?” : "Perché la Rai ha assunto un assessore mancato del Movimento 5 stelle, noto per le sue uscite omofobe e razziste?”. A chiederselo è il deputato del Partito Democratico Michele Anzaldi. Il riferimento è all’annunciata partecipazione a La Prova del cuoco di Andrea Lo Cicero, ex rugbista. Il segretario della commissione di Vigilanza Rai ha presentato una interrogazione parlamentare sul tema. Anzaldi chiede di sapere "quali ragioni abbiano spinto ...

Maurizio Gasparri : 'Conte dica se ha assunto 30 persone per la sua comunicazione social' : Qualche ora fa il premier Giuseppe Conte ha fatto il suo , deludente? sciapo?, debutto su Facebook, con un video che in sette minuti non ha detto di fatto nulla. Ma abbastanza da suscitare i sospetti ...