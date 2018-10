Un Allantore al Giorno | Luigi Apolloni | vice campione del Mondo | attuale mister del Modena

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018)ha giocato per dodici anni con il Parma, con il quale ha vinto numerosi trofei, e con la Nazionale italiana ha preso parte a un Mondiale e a un Europeo. Con l’Italia fudelal Mondiale di calcio Usa 1994. Il 20 giugno 2015 diventa allenatore del Lentigione, ma il 3 luglio lascia l’incarico per allenare il nuovo Parma del presidente Nevio Scala, club rifondato, dopo il fallimento decretato dal Tribunale di Parma.16 Vince il proprio girone con 94 punti con un distacco di 17 punti dalla seconda. Nella poule scudetto esce al triangolare iniziale. Il 22 novembre 2016, a seguito della sconfitta patita in casa per 1-4 contro il Padova e con la squadra al settimo posto in campionato, viene sollevato dall’incarico, così come il responsabile dell’area tecnica Lorenzo Minotti e il direttore sportivo Andrea Galassi. Il 31 maggio 2018 ...