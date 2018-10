Ue | Moscovici | ' Regole fatte dai governi non dai burocrati | anche nell' interesse

Moscovici : “In Italia governo euroscettico e xenofobo - sulla manovra rispetti le regole” : Come gli ungheresi «anche gli Italia ni hanno optato per un governo decisamente euroscettico e xenofobo , che sulle questioni migratorie e di bilancio sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi europei». Sono le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici , a margine del suo intervento all'International Economic Forum of the America...

Il monito di Moscovici all'Italia : "Deve ridurre il suo deficit - le regole sono per tutti" : "Le regole sono fatte per tutti, assolutamente per tutti". È un messaggio chiaro quello che il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, manda all'Italia da Vienna, a margine del meeting dell'Eurogruppo. Per l'Italia non c'è una via preferenziale: "Deve ridurre il suo deficit strutturale come devono farlo tutti gli altri Paesi europei. L'Italia ha beneficiato di tutte le flessibilità possibili, continueremo ad ...